‘Zal Genk al spijt hebben dat ze Cyriel Dessers hebben verhuurd?’

Vrijdag, 26 november 2021 om 11:07 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:13

Cyriel Dessers kreeg donderdagavond weer eens alle ogen op zich gericht. De spits van Feyenoord kwam in het Conference League-duel met Slavia Praag (2-2) als invaller binnen de lijnen en bezorgde zijn ploeg met twee treffers een punt. Ook in België hebben ze daags na zijn treffers uitgebreid aandacht voor de spits van de Rotterdammers. Door de puntendeling in de Tsjechische hoofdstad is Feyenoord verzekerd van de groepswinst.

Door een blessure bij Bryan Linssen werd Dessers al na achttien minuten binnen de lijnen gebracht tegen Slavia. Amper een kwartier later was het al raak, toen hij fraai wegdraaide bij zijn man en met links raak schoot in de korte hoek. De tweede treffer volgde diep in blessuretijd. Op aangeven van Lutsharel Geertruida liet hij doelman Ales Mandous kansloos met een bekeken kopbal. "Technisch meesterwerkje en heerlijke kopbal: Cyriel Dessers weer de held met geweldige goals", kopt Sporza. "Is dit de ultieme sollicitatie naar een basisplaats? Dessers was tegen Slavia Praag opnieuw van levensbelang voor Feyenoord."

Cyriel Dessers is met twee goals wéér ???????? waard voor Feyenoord! ?#SLAFEY #UECL — ESPN NL (@ESPNnl) November 25, 2021

"Een minuutje later dan verwacht", doelt Het Laatste Nieuws op de gelijkmaker van Dessers. In de Eredivisie wist de spits zijn ploeg tegen Sparta Rotterdam en AZ tot tweemaal in de 92ste minuut te redden. Tegen Slavia deed hij dat in minuut 93. "Zal KRC Genk al spijt hebben dat ze Cyriel Dessers hebben verhuurd?" Het Belgische dagblad omschrijft de eerste treffer als een 'beauty': "Met een knappe beweging draaide hij zich om zijn as vrij en knalde droog in doel. 'Fenomeen' Dessers beloonde de wilskracht in de slotfase."

?? @CyrielDessers laat de @Feyenoord-aanhang niet in de kou staan, maar geeft daardoor wel dit interview in zijn onderbroek ??#SPAFEY #UECL — ESPN NL (@ESPNnl) November 25, 2021

Dessers bleef er zelf vrij nuchter onder en verscheen na afloop in zijn onderbroek voor de camera's van ESPN, nadat hij zijn broekje aan de meegereisde Feyenoord-supporters had gegund. "Ik moest er redelijk koud in. Net toen ik klaarstond om in te vallen, viel de 1-0. 'Typisch', denk je dan. 'Moet ik weer op zo'n moment invallen, tegen een goede ploeg.' Maar na 97 minuten staat hier een gelukkig man. Ik heb dit nu een paar keer meegemaakt de laatste weken, maar het went nooit", glunderde Dessers tegenover de Nederlandse pers. "Die bal over de keeper zien vallen was zo mooi... Net als die eerste eigenlijk."