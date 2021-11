‘Ajax wil Luuk de Jong in januari terughalen naar Nederland’

Dinsdag, 23 november 2021 om 12:23 • Chris Meijer • Laatste update: 12:42

Ajax wil Luuk de Jong in januari terughalen naar Nederland, zo schrijft La Razón. Volgens de Spaanse krant wil Barcelona niet met de 31-jarige spits verder, terwijl zijn eigenlijke werkgever Sevilla hem momenteel niet terug zou hoeven hebben. Ajax zou in deze situatie een uitweg kunnen bieden voor De Jong, die naast Sébastien Haller en Danilo de opties voor de spitspositie moet vergroten.

Sevilla is bereid om mee te werken aan een transfer van De Jong mits het bedrag dat Barcelona in het restant van het seizoen nog moet betalen door zijn nieuwe club kan worden voldaan. Dit komt volgens La Razón neer op twee miljoen euro. Als er meer clubs belangstelling tonen voor De Jong, zou Sevilla willen aansturen op een verplichte optie tot koop ter waarde van acht miljoen euro in de huurovereenkomst.

Op die manier zou Sevilla nog een deel van de in 2019 aan PSV betaalde transfersom van 12,5 miljoen euro kunnen terugzien, daar De Jong volgend jaar in zijn laatste contractjaar terechtkomt. Barcelona heeft momenteel eveneens een optie tot koop op De Jong, maar gaat die dus vrijwel zeker niet lichten. De 38-voudig Oranje-international speelde voorlopig negen wedstrijden voor Barcelona, waarvan vijf als basisspeler en waarin hij goed was voor één doelpunt. Sinds het vertrek van Ronald Koeman hoeft De Jong nauwelijks meer op speelminuten te rekenen

Barcelona zou afscheid willen nemen van De Jong om financiële ruimte te creëren voor winterse versterkingen. La Razón schrijft dat de vermeende belangstelling van Ajax mogelijk door Sevilla wordt gebruikt om de interesse van PSV aan te wakkeren. De naam van De Jong viel afgelopen zomer al in Eindhoven, voordat hij de overstap naar Barcelona maakte. Hij zou zelf hebben opengestaan voor een terugkeer bij de club waar hij tussen 2014 en 2019 onder contract stond.

Pierre van Hooijdonk noemde De Jong afgelopen weekeinde in gesprek met de NOS al een goede optie voor Ajax. “Ik denk bijvoorbeeld dat Luuk de Jong voor Ajax geen vreemde optie is. Je krijgt er een ander type bij en dat is alleen maar goed”, sprak Van Hooijdonk. “Ik vind dat je als elftal voor elk scenario een plan moet hebben. Dus als het even niet loopt of je komt achter te staan, moet je iemand op de bank hebben zitten die iets anders brengt. Met Danilo is het poppetje voor poppetje wisselen. Ieder team moet een goede pinchhitter hebben.”