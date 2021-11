Van Gaal vergelijkt Nederland en Portugal: ‘Rutte is toch de leider?’

Vrijdag, 12 november 2021 om 19:22 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:36

Louis van Gaal heeft gereageerd op het kabinetsbesluit om de stadions te sluiten in de komende drie weken. Door de beslissing moet Oranje dinsdagavond zonder publiek aantreden in de laatste WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen. De voetballerij probeert een lobby op gang te brengen om het kabinet op andere gedachten te brengen, maar premier Mark Rutte liet vrijdagavond op de persconferentie van het kabinet weten dat het publiek inderdaad niet welkom is.

Van Gaal schaart zich ‘volledig’ achter het door de KNVB uitgebrachte statement over de maatregel. “Daarin wordt benadrukt dat er veel geld is geïnvesteerd in de coronacheck, wat moest van de regering. Het RIVM heeft dat allemaal gecontroleerd. Het heeft weinig coronabesmettingen opgeleverd, maar toch gaan we nu zonder publiek spelen. Ik begrijp dat corona veel belangrijker is dan voetbal, maar het is niet logisch nadenken. Als je dat eerst verplicht, en het gaat heel goed, dan snap ik deze maatregel niet.”

“Wat wel? Ik ben geen expert”, aldus Van Gaal. “Als je een maatregel neemt, moet je dat controleren en handhaven. Dat is niet gebeurd in Nederland. Ik woon in Portugal en daar is het wel gebeurd. 98 procent is gevaccineerd en de ziekenhuisbedden zijn minimaal bezet. Dat heeft te maken met leiderschap. Volgens mij is meneer Rutte toch de leider van dit volk? Daar mag je ook wat van vinden. Wat ik daarvan vind? Dat heb ik duidelijk omschreven.”

De keuzeheer krijgt de vraag krijgt om uit te weiden over het verschil tussen Nederland en Portugal. "Verschillende landen hebben verschillende culturen. De Portugees is volgzaam. Die gaat niet in discussie over het dragen van een mondkapje. De regels worden gewoon opgevolgd en er wordt ook gehandhaafd. Weliswaar niet door handhavers, maar gewoon door winkelketens zelf. Het is een heel ander volk dan het Nederlandse, dat het altijd beter denkt te weten. Ik denk het ook vaak beter te weten, maar ik heb er dan verstand van. Dat is het grote verschil", knipoogt Van Gaal.

Geen fans meer tot december in de stadions ?? "De spelers zijn wel gewend om voor een leeg stadion te voetballen" pic.twitter.com/AhC3w5nyCz — ESPN NL (@ESPNnl) November 12, 2021

Gouveia de Melo, vice-admiraal van de marine en tot vorige maand commandant van de Portugese vaccinatiecampagne, maakte in Portugal indruk met een uitspraak over de keuze tussen twee routes: eentje waar een sluipschutter 1 dode maakt per 500.000 mensen en eentje die 1 op 500 fataal treft. De uitspraak diende om mensen te motiveren zich te laten vaccineren. "Die generaal heeft het beter voor elkaar dan het team hier in Nederland", vindt Van Gaal. "Elk land had zo'n hoge vaccinatiegraad willen hebben. Dat heeft Portugal bereikt. Ik woon daar, in dat paradijs."

Van Gaal ziet Oranje als een verbindende factor voor het volk, maar denkt dat de afwezigheid van het publiek daar afbreuk aan kan doen. “Er is een grote kans dat de verbondenheid van het Nederlandse volk - mocht Oranje winnen - nu verloren gaat, omdat het stadion leeg is”, geeft hij aan. “De spelers zijn dit wel gewend, ik denk dat die invloed niet zo groot is als we allemaal denken. Maar met de steun van het publiek kun je altijd net wat meer. Stel dat wij van Noorwegen winnen. Dan zijn wij gekwalificeerd. Dat mooie moment haal je weg uit het stadion en voor de spelers. Dat is wel triest", aldus Van Gaal.