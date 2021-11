Rutte bevestigt: komende weken geen publiek welkom bij voetbalwedstrijden

Vrijdag, 12 november 2021 om 19:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:39

Er zijn de komende drie weken geen supporters welkom bij voetbalwedstrijden, zo heeft demissionair premier Mark Rutte vrijdagavond bekendgemaakt tijdens de corona persconferentie. Tegelijk met de persconferentie van Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge vond ook de persconferentie van het Nederlands elftal plaats, waar Louis van Gaal en Davy Klaassen zich uitlieten over de nieuwe maatregelen.

Evenementen mogen doorgaan, tot 18.00 uur. Ook zijn een vaste zitplaats en een check van het coronatoegangsbewijs verplicht. Er mogen maximaal 1250 mensen in een zaal. "Alle sportwedstrijden kunnen doorgaan, maar er komt wel een verbod op publieke wedstrijden en trainingen. Zowel binnen als buiten, in de amateursport en de professionele sport. Zowel overdag als 's avonds. Dus, hoe pijnlijk ook. Nederland - Noorwegen wordt zonder publiek gespeeld", aldus de demissionair premier.

Davy Klaassen vindt het jammer dat Oranje dinsdagavond zonder publiek speelt. "Zonde", reageert de middenvelder vrijdagavond op de persconferentie voor het duel met Montenegro. "Zeker in zo'n mooie wedstrijd hadden we graag met publiek gespeeld. Ik hoop niet dat het invloed heeft op het resultaat. We zijn er wel aan gewend, want we hebben vorig jaar al zonder publiek gespeeld. Het zal even wennen zijn bij de warming-up als er niemand zit, maar ik denk niet dat het een probleem zal zijn."

Bondscoach Louis van Gaal schaart zich ‘volledig’ achter het door de KNVB uitgebrachte statement over de maatregel. “Daarin wordt benadrukt dat er veel geld is geïnvesteerd in de coronacheck, wat moest van de regering. Het RIVM heeft dat allemaal gecontroleerd. Het heeft weinig coronabesmettingen opgeleverd, maar toch gaan we nu zonder publiek spelen. Ik begrijp dat corona veel belangrijker is dan voetbal, maar het is niet logisch nadenken. Als je dat eerst verplicht, en het gaat heel goed, dan snap ik deze maatregel niet.”

“Wat wel? Ik ben geen expert”, aldus Van Gaal. “Als je een maatregel neemt, moet je dat controleren en handhaven. Dat is niet gebeurd in Nederland. Ik woon in Portugal en daar is het wel gebeurd. 98 procent is gevaccineerd en de ziekenhuisbedden zijn minimaal bezet. Dat heeft te maken met leiderschap. Volgens mij is meneer Rutte toch de leider van dit volk? Daar mag je ook wat van vinden. Wat ik daarvan vind? Dat heb ik duidelijk omschreven.”

Van Gaal ziet Oranje als een verbindende factor voor het volk, maar denkt dat de afwezigheid van het publiek daar afbreuk aan kan doen. “Er is een grote kans dat de verbondenheid van het Nederlandse volk - mocht Oranje winnen - nu verloren gaat, omdat het stadion leeg is”, geeft hij aan. “De spelers zijn dit wel gewend, ik denk dat die invloed niet zo groot is als we allemaal denken. Maar met de steun van het publiek kun je altijd net wat meer.”