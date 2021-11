‘Eerste laatkomer bij Barcelona is bekend: Xavi deelt direct boete uit’

Vrijdag, 12 november 2021 om 12:05 • Jeroen van Poppel

Xavi heeft vrijdagochtend zijn eerste boete als trainer van Barcelona uitgedeeld, zo meldt het Spaanstalige ESPN. Ousmane Dembélé verscheen drie minuten te laat bij het trainingscomplex en moet daarom een symbolisch bedrag van 100 euro betalen.

In de Spaanse media werd de afgelopen dagen al volop geschreven over de tien regels die Xavi heeft ingevoerd bij Barcelona. Zo moeten spelers zich voortaan anderhalf uur voor de training melden op de club. Dembélé had vrijdagochtend om 08.30 uur moeten verschijnen, omdat de training om 10.00 uur gepland stond. De Fransman arriveerde echter om 08.33 uur en moet daarvoor 100 euro betalen.

Het boetebedrag loopt bij volgende overtredingen exponentieel op: de tweede keer wordt het 200 euro; de derde keer wordt het 400 euro, enzovoorts. In de tijd van Luis Enrique waren er spelers die op die wijze circa 6.000 euro aan boetes betaalden in een seizoen. Na het vertrek van Luis Enrique in de zomer van 2017 werden geen boetes meer uitgedeeld voor kleine of grotere vergrijpen. In de periode van Ronald Koeman kwam het voor dat spelers zich pas twintig of dertig minuten voorafgaand aan de training meldden, hetgeen de Nederlander geen probleem vond.

Overigens voegt ESPN toe aan zijn berichtgeving dat Xavi in zijn eerste drie dagen onder de indruk is geraakt van Samuel Umtiti. De 27-jarige verdediger hoefde onder Koeman niet op speelminuten te rekenen en moest eigenlijk vertrekken, maar dat werd bemoeilijkt door zijn hoge salaris. "Xavi is verrast door de professionaliteit van Umiti en de hoge eisen die hij aan zichzelf stelt", zo klinkt het.