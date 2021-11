Van Hanegem is kritisch op Van Gaal: ‘Dat is toch heel vreemd, of niet?’

Woensdag, 10 november 2021 om 20:16 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:19

Willem van Hanegem vindt het niet te begrijpen dat Devyne Rensch terug is bij Oranje. De oud-middenvelder snapt niet dat Louis van Gaal een speler oproept die zijn wedstrijden regelmatig speelt voor Jong Ajax. "Dat is toch eigenlijk heel vreemd, of niet?", aldus Van Hanegem tegenover ESPN.

Rensch zat in september ook al bij de selectie en maakte toen zijn debuut in een invalbeurt tegen Turkije (6-1 winst). De achttienjarige rechtsback zat in oktober vervolgens bij Jong Oranje en werd nu door Van Gaal alsnog opgeroepen na de afmelding van Jurriën Timber. "Die jongen is net begonnen, dan wordt hij geselecteerd voor het Nederlands elftal, nu speelt hij eigenlijk in Jong Ajax en nu zit hij weer bij het Nederlands elftal", verzucht Van Hanegem. "Het is niet te begrijpen!"

Van Hanegem beschouwt Justin Bijlow als de onbetwiste nummer één onder de lat bij Oranje. "Anders ben je toch wel kippig, als je dat niet ziet", aldus de Kromme, die de doelman van Feyenoord al mee had genomen naar het EK afgelopen zomer. "Ik vind het ook gek, want bij Bijlow zeiden ze (voorafgaand aan het EK, red.): 'Die is pas net bezig. Die moet nog zoveel leren.' En die werd niet geselecteerd. Maar een centrale verdediger van Ajax (Timber, red.) werd wel opgeroepen. Nou, die was ook net vier, vijf maanden bezig, maar die werd wel gekozen. Dus soms is het heel tegenstrijdig. Een keeper die al jaren bezig was, weliswaar af en toe geblesseerd, kon niet mee, want die moest nog zoveel leren..."

Ook reageert Van Hanegem op de terugkeer van Jasper Cillessen in de selectie van Oranje. De keeper van Valencia viel af voor het EK nadat hij corona opliep en kreeg daarna geen uitnodiging meer. Nu wordt Cillessen bij de selectie gehaald als vervanger van Joël Drommel, die ziek is. "Ik denk niet dat die jongen het leuk vindt als Van Gaal zegt: 'Hij is de derde keeper'", doelt Van Hanegem op een uitspraak van de bondscoach op de persconferentie. "Want Cillessen is altijd, als hij bij Oranje zat, eerste of tweede geweest. Nu moesten er zelfs twee afvallen, want Tim Krul heeft bedankt. Maar Van Gaal wil een penaltykeeper meenemen naar het WK... dan zie ik het somber in voor Cillessen." De bondscoach zei inderdaad een plek vrij te maken in zijn WK-selectie voor een penaltyspecialist, waarvoor Krul eerder in aanmerking lijkt te komen.