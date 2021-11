Rik Elfrink: Verhaal dat Mohamed Ihattaren wil stoppen wordt nog niet herkend

Dinsdag, 2 november 2021 om 17:14 • Laatste update: 17:31

Mohamed Ihattaren is nog niet van plan om een punt achter zijn loopbaan te zetten, zo meldt Rik Elfrink. Eerder op de dag kwamen er vanuit Italië berichten dat de negentienjarige aanvallende middenvelder zou overwegen om een punt achter zijn loopbaan te zetten. Dat lag volgens Elfrink echter ‘tot voor kort niet in de planning en wordt door bronnen rond de voormalig PSV'er nog niet herkend’. Ihattaren wil daarentegen wel stoppen bij Sampdoria, waarvoor hij voorlopig nog geen officiële wedstrijd speelde.

Calciomercato meldde dinsdag op basis van ‘geruchten uit Nederland’ dat Ihattaren zou overwegen om een punt achter zijn loopbaan te zetten. Volgens het Italiaanse medium zou de aanvallende middenvelder na de dood van zijn vader met een stevige depressie kampen. Vervolgens kwam ook La Gazzetta dello Sport met het bericht dat Ihattaren zou willen stoppen met voetballen, op basis van ‘lokale bronnen’ uit Nederland.

Mohamed Ihattaren wil stoppen bij Sampdoria. Dat hij de voetbalschoenen nu al aan de wilgen wil hangen, zoals in Italië gemeld, lag tot voor kort niet in de planning en wordt door bronnen rond de voormalig PSV'er nog niet herkend. Per 1 januari kan hij eventueel overstappen. — Rik Elfrink (@RikElfrink) November 2, 2021

“Mohamed Ihattaren wil stoppen bij Sampdoria. Dat hij de voetbalschoenen nu al aan de wilgen wil hangen, zoals in Italië gemeld, lag tot voor kort niet in de planning en wordt door bronnen rond de voormalig PSV'er nog niet herkend. Per 1 januari kan hij eventueel overstappen”, zo reageert Elfrink, PSV-watcher voor het Eindhovens Dagblad, op de berichten die dinsdag de ronde deden.

Ihattaren keerde vorige maand vanwege privéredenen terug naar Nederland en het Algemeen Dagblad en De Telegraaf meldden dat het nog maar de vraag was of hij zou terugkeren naar Italië. Juventus nam Ihattaren op de slotdag van de zomerse transferperiode voor enkele miljoenen over van PSV en verhuurde hem direct aan Sampdoria. Daar trainde hij een week met de groep mee, om vervolgens in de eerstvolgende wedstrijd tegen Internazionale (2-2) de volledige wedstrijd op de reservebank te blijven.

Kort na dat duel concludeerde de technische staf dat Ihattaren niet wedstrijdfit was en kreeg hij een individueel trainingsschema. La Gazzetta dello Sport schrijft dat Ihattaren zo’n vijf kilo te zwaar was. In eerste instantie hield Ihattaren zich aan het trainingsschema om hem weer fit te krijgen. De aanvallende middenvelder leek begin deze maand fit en zou volgens trainer Roberto D'Aversa klaar zijn geweest voor de wedstrijden tegen Cagliari en Spezia.

Ihattaren keerde echter terug naar Nederland voor hij zijn officiële debuut voor Sampdoria maakte. Hij voelt zich naar verluidt niet serieus genomen in Italië en wil daarom niet meer terugkeren naar Sampdoria. Er werd eerder ook gemeld dat Ihattaren zich zou onttrekken aan het regime dat hem bij Sampdoria is opgelegd en regelmatig niet verschijnen op trainingen. Daarnaast zou hij dus niet als een prof leven en geregeld gespot zijn in het uitgaansleven van meerdere steden. Voorlopig zou Sampdoria geen flauw idee hebben waar Ihattaren momenteel uithangt.