Mario Been: ‘Ik zou zeggen: dat is er één voor Ajax. Dat meen ik echt’

Maandag, 1 november 2021 om 08:02 • Yanick Vos • Laatste update: 08:53

Mario Been ziet in Owen Wijndal een geschikte linksback voor Ajax. De aanvoerder van AZ werd eerder dit jaar gelinkt aan de club uit Amsterdam, maar tot concrete interesse is het vooralsnog niet gekomen. AZ liet bij monde van technisch directeur Max Huiberts weten dat er niet verkocht wordt aan Ajax, omdat de Alkmaarders de concurrenten niet sterker willen maken. Been noemt dat ‘onzin’ en ziet Wijndal naar de Johan Cruijff ArenA verkassen als het juiste bedrag op tafel komt.

Als rapporteur van De Telegraaf neemt Been Wijndal op in zijn Elftal van de Week. De oud-voetballer zag de Oranje-international een sterke wedstrijd spelen tegen PEC Zwolle (3-2). “Owen Wijndal groeit steeds meer naar zijn oude niveau toe, na zijn blessure en allerlei transferperikelen”, merkt Been op in de krant. “Hij laat zien een heel bepalende speler te zijn bij AZ en gaf ook de assist op de 1-2, waarmee de ploeg terug in de wedstrijd kwam. Ik zou zeggen: dat is er één voor Ajax. Dat meen ik echt. Het lijkt een probleem dat AZ niet aan Ajax wil verkopen, maar dat vind ik onzin. Als ze gewoon het gewenste bedrag krijgen, dan mag het toch ook Ajax zijn?”

"Er wordt vaak geroepen dat wij nooit in Nederland zullen verkopen. Wat wijzelf hebben gezegd: als je bovenin wilt meedraaien, is het raar je beste spelers te verkopen aan de club waarvan je wil winnen. Dan zet je jezelf kleiner weg dan je wil zijn", zei Huiberts afgelopen zomer in een interview met Voetbal International als reactie op vermeende interesse van Ajax in Wijndal. De technisch directeur ziet Ajax niet als een stap vooruit voor Wijndal. "Ook hier heerst prestatiedruk en wordt op hoog niveau getraind. Ik kijk naar de weerstand op competitieniveau en die is bij beide clubs hetzelfde", zei Huiberts in juni. "En Owen speelt inmiddels ook in de basis van Oranje, hoeveel groter moet de druk uit Nederland nog worden?”

Huiberts deed zijn laatste uitspraak begin juni, voordat het EK was begonnen. Wijndal had destijds een basisplaats in het Nederlands elftal onder toenmalig bondscoach Frank de Boer. De AZ-back verloor de concurrentiestrijd van Patrick van Aanholt en kwam op het EK geen minuut in actie. Waar ploeggenoten als Teun Koopmeiners (Atalanta), Calvin Stengs (OGC Nice) en Myron Boadu (AS Monaco) hun gewenste transfer kregen, bleef Wijndal achter in Alkmaar. Inmiddels is de back met AZ in gesprek over een nieuw contract. De marktwaarde van Wijndal wordt door Transfermarkt geschat op vijftien miljoen euro.