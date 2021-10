BVV Barendrecht blij met bekerloting: ‘Nu pakken we Steven Berghuis’

Zondag, 31 oktober 2021 om 07:10 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:20

BVV Barendrecht kan zich opmaken voor een ontmoeting met Ajax in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker, zo werd zaterdagavond tijdens de loting duidelijk. De amateurclub uit Barendrecht was afgelopen week in de extra tijd van de verlenging met 2-3 te sterk voor ADO’20 en mag zich nu opmaken voor een bezoek aan de Johan Cruijff ArenA. Stanley Husen had een confrontatie met Feyenoord ook niet erg gevonden.

Husen is goed bevriend met Jens Toornstra van Feyenoord, zo werd tijdens de uitzending van ESPN duidelijk. “Ik heb nog geen appje van hem ontvangen, maar van tevoren zei ik tegen hem dat het leukste zou zijn…” Hij stopte zijn verhaal enkele seconden omdat er een foto van onder anderen Husen en Toornstra rondom een Grand Prix, vermoedelijk die van Zandvoort, werd getoond. “Kijk eens aan. Het leukste zou zijn, Feyenoord-uit. Jens opvreten.”

Stanley Husen van BVV Barendrecht ?is blij met de loting ?? "Nu pakken we Berghuis wel" pic.twitter.com/lHi9h7Vep6 — ESPN NL (@ESPNnl) October 30, 2021

“Nu pakken we Steven Berghuis maar”, zei Husen gekscherend. Presentator Jan Joost van Gangelen: “Dat is ook toch geen probleem?” Husen: “Nee joh, opvreten die gasten.” De wedstrijden in de tweede ronde worden gespeeld op dinsdag 14, woensdag 15 en donderdag 16 december. De KNVB maakt binnenkort bekend welke wedstrijden op welke dag gepland worden.

Loting tweede ronde TOTO KNVB Beker:

SC Cambuur - NEC

Achilles Veen - DVS'33

Harkemase Boys - RKC Waalwijk

FC Twente - Feyenoord

Excelsior - FC Groningen

Go Ahead Eagles - Roda JC

FC Emmen - Excelsior Maassluis

PSV - Fortuna Sittard

AZ - Heracles Almelo

ADO Den Haag - VV Gemert

PEC Zwolle - MVV Maastricht

Ajax - Barendrecht

Telstar - Spakenburg

NAC Breda - FC Utrecht

Vitesse - Sparta Rotterdam

SC Heerenveen - De Treffers