F-Side vernietigend: ‘Jij hoort nu in het rijtje Vermeer, Raiola en Sneijder'

Vrijdag, 29 oktober 2021 om 18:06 • Laatste update: 18:17

De F-Side heeft in een statement op zijn website vernietigend uitgehaald naar André Onana. Ajax maakte donderdag bekend dat de doelman op korte termijn terugkeert op het trainingsveld bij het eerste elftal, maar de fanatieke supporters van de Amsterdammers hoeven hem niet meer terug te zien in de basiself. Reden daarvoor is het feit dat het er momenteel alle schijn van heeft dat hij zijn aflopende contract niet gaat verlengen en transfervrij zal gaan vertrekken. Onana wordt een ‘ontzettende Judas’ genoemd en in een rijtje geschaard met Kenneth Vermeer, Mino Raiola en Wesley Sneijder.

“Laten we eerlijk zijn, je bent een uitstekende doelman en vaak erg belangrijk geweest voor ons. Alleen zoals wel vaker is gebleken in het verleden staat een goede speler niet gelijk aan een goed persoon. In jouw geval staat dit buiten kijf. De acties die jij hebt uitgehaald, hebben ervoor gezorgd dat je onze steun volledig kwijt bent”, schrijft de F-Side. Onana zat de afgelopen maanden een dopingschorsing uit, nadat hij werd betrapt op furosemide. De F-Side noemt het een ‘bizar verhaal’ dat hij een verkeerd pilletje innam, nadat hij op zoek was naar een paracetamol. Vanaf volgende week is hij weer speelgerechtigd.

De F-Side stelt dat het zonde van de tijd is geweest dat Ajax en de supporters Onana aanvankelijk steunden na ‘zo’n domme fout’. De supporters schrijven dat ze in eerste instantie niet konden geloven dat Onana zijn tot medio 2022 lopende contract niet zou gaan verlengen en transfervrij wilde vertrekken, ondanks dat Ajax langer met hem door wilde. “Een speler die zoveel mooie momenten heeft meegemaakt bij Ajax en zo is gesteund door de club en de supporters kan ons toch niet verraden? Het tegendeel is echter waar. Jij besloot alsnog om niet bij te tekenen en steekt daarmee een mes in de rug van Ajax en z’n supporters.”

“Niet alleen loopt Ajax een enorm bedrag mis door jou, je bent ook als persoon niet meer serieus te nemen”, vervolgt de F-Side. “Eerst krijg je een schorsing voor een langere periode, vervolgens naai je Ajax door niet bij te tekenen. Helaas moeten we hieruit concluderen dat je een ontzettende Judas bent en dat kunnen en zullen we je niet vergeven. Jij zal voortaan thuishoren in het rijtje Kenneth Vermeer, Mino Raiola en Wesley Sneijder.” Vermeer maakte in 2014 de overstap van Ajax naar Feyenoord, terwijl de F-Side eerder Sneijder een 'valse hond' noemde omdat hij zich na zijn loopbaan meer identificeerde met FC Utrecht. Sneijder kwam daarop met een provocerende video waarin te zien was hoe hij op de N201 langs de Johan Cruijff ArenA reed, terwijl hij Utereg me stadsie zong.

De F-Side hoeft Onana niet meer in wedstrijdverband op het veld bij Ajax te zien. “Mocht dit wel gebeuren, dan zullen we je uiteraard niet steunen. Hiervoor ben je veel te ver gegaan. Wij zien nog liever een keeper met mindere kwaliteiten dan iemand met de persoonlijkheid van een rat. Wanneer je dit leest zal het je waarschijnlijk toch niks doen, want jij hebt immers je miljoenencontract en functie elders al binnen. Maar houd dan ook de eer aan jezelf en kies ervoor om geen deel uit te maken van de A-selectie.”