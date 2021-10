Erik ten Hag belt live in uitzending Veronica Inside met Hans Kraay jr.

Maandag, 25 oktober 2021 om 22:07 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:30

Hans Kraay jr. is maandagavond live in Veronica Inside gebeld door Erik ten Hag. De trainer van Ajax wist niet dat Kraay jr. in de live-uitzending zat, omdat hij naar eigen zeggen niet kijkt naar de talkshow. "Erik zegt: daar kijk ik sowieso niet naar, naar Johan Derksen", zei Kraay jr., terwijl hij de telefoon aan zijn oor hield.

"Ik had je gebeld voor die reünie van De Graafschap", legde Kraay jr. aan de telefoon uit aan Ten Hag. "Als jij een uurtje aanschuift bij ons in Goedemorgen Eredivisie (de talkshow van ESPN waar Kraay jr. vaste gast is, red.), kom ik naar Doetinchem. Doe je dat? Ik geef René nog wel even, anders geloven ze niet dat jij het bent."

Van der Gijp nam vervolgens de telefoon over en vroeg aan de trainer van Ajax: "Heb jij bij De Graafschap gespeeld, Erik? Heb jij die club echt op de kaart gezet? Je zat op de bank? Ook niet? Je speelde gewoon? Oké, oké, jongen. Nou ja, het gaat lekker nu, hè (bij Ajax, red.). Van genieten, van genieten! Neem een biertje. Lekker man."

Kraay jr. legde daarna uit dat Ten Hag hem had gevraagd om naar een reünie voor oud-spelers van De Graafschap te komen. De twee speelden in het verleden samen bij die club. "Na het interview dat ik zondag na Ajax - PSV met hem had, zei hij: 'Je bent er toch wel, op 14 november?' Dan speelt op zaterdag het Nederlands elftal en is op zondag De Graafschap - Telstar. Ik zei: 'Nee, ik ben er niet, want wij hebben Goedemorgen Eredivisie.' Hij zei: 'Dan doen we Goedemorgen Eredivisie in Doetinchem, en ik kom.' Normaal doen we dat programma in de studio, maar hij zei: 'Waarom kom je niet, Hans?' Dus nu gaan we met het hele circus naar Doetinchem."