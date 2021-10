Cristiano Ronaldo meldt zich op Instagram na vernedering tegen Liverpool

Maandag, 25 oktober 2021 om 09:48 • Yanick Vos • Laatste update: 09:59

Cristiano Ronaldo heeft van zich laten horen na de ontluisterende nederlaag van Manchester United tegen Liverpool van zondagavond (0-5). Op Instagram laat de aanvaller weten dat het team de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de vernedering tegen the Reds: “Dit ligt aan ons. Er is niemand anders schuldig aan”, aldus de 36-jarige Portugese sterspeler.

“Soms krijg je niet het resultaat waar je voor vecht”, zegt Ronaldo, die de supporters van United bedankt voor hun steun. “Onze fans waren, wederom, fantastisch met hun aanhoudende steun. Zij verdienen beter dan dit, veel beter en het is aan ons om te leveren. Daar is het nu het moment voor.”

Veel supporters van Manchester United zijn zondag tijdens de wedstrijd tegen Liverpool voortijdig vertrokken uit het stadion. Op dronebeelden is te zien dat in de pauze, bij een 0-4 achterstand, al de nodige fans wegliepen. In de loop van de tweede helft bleven grote groepen supporters Old Trafford uitlopen. De onvrede onder de supporters is groot, bleek ook uit het boegeroep bij het begin van de pauze en de witte zakdoekjes die tevoorschijn kwamen.

Door de nederlaag neemt de druk op trainer Ole Gunnar Solskjaer alleen maar toe. Na de wedstrijd liet hij tegenover het officiële clubkanaal weten dat hij ‘de zwartste dag’ doormaakte ‘als speler en als trainer’. De Noorse oefenmeester hoopt hoe dan ook aan te mogen blijven, zo zei hij in gesprek met Sky Sports. Solskjaer is naar eigen zeggen ‘te ver gekomen’ met zijn ploeg om nu de handdoek in de ring te gooien.