Ajax domineert met zeven spelers in Elftal van de Week van De Telegraaf

Maandag, 25 oktober 2021 om 08:11 • Yanick Vos

Theo Lucius heeft namens De Telegraaf zeven spelers van Ajax opgenomen in zijn Elftal van de Week. Van alle basisspelers tegen PSV hebben alleen Lisandro Martínez, Ryan Gravenbech, Edson Álvarez en Antony geen plekje in het sterrenteam van de oud-international gekregen. Daley Blind is volgens Lucius de absolute uitblinker van de afgelopen speelronde.

Remko Pasveer, Noussair Mazraoui, Jurriën Timber, Blind, Steven Berghuis, Sébastien Haller en Dusan Tadic hebben van Lucius een plek in zijn Elftal van de Week afgedwongen. De oud-verdediger vindt het knap hoe Timber zich manifesteert bij Ajax. “Hij is een absolute meerwaarde voor Ajax en van hem gaan ze heel lang plezier hebben. Of niet, als de interesse van andere clubs massaal wordt. Als hij slim is, blijft hij nog een aantal jaren bij Ajax, maar hij komt ook op me over als een jongen die verstandige keuzes maakt. Het is knap dat hij zo jong al zo constant presteert, ook in topduels.”

Lucius kiest Blind als zijn speler van de week. “Hij heeft zoveel gevoel voor ruimte, het gevoel voor het inspelen van de juiste man en laat het voetbal zo makkelijk lijken. Echt heel erg knap. Ook al zet je druk op hem, dan voetbalt hij zich er onderuit. Hij was veruit de beste in de topper”, aldus Lucius over Blind, die afgelopen week ook al tot Speler van de Week werd gekozen in de Champions League na zijn Man of the Match-optreden tegen Borussia Dortmund (4-0 winst).

Ook de rol van Berghuis in de topper tegen PSV wordt door Lucius uitgelicht. De aanvallende middenvelder tekende voor de 1-0 en is volgens Lucius ‘op cruciale momenten bepalend’. “Als je jezelf zó manifesteert na een moeilijke beginfase, met veel kritiek en commentaar, de negatieve publiciteit vanwege zijn overstap vanuit Feyenoord: dan heb je echt karakter. Hij is bijna al niet meer weg te denken uit dit Ajax. Niet voor niets houdt hij een fantastische speler als Davy Klaassen zelfs op de bank.”

Elftal van de Week volgens Theo Lucius: Pasveer; Mazraoui, Timber, Blind, Malacia; Berghuis, Til, Ramselaar; Toornstra, Haller, Tadic.