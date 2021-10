Arsenal zet opmars in de Premier League door en klimt richting de subtop

Vrijdag, 22 oktober 2021 om 23:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:19

Arsenal heeft vrijdagavond goede zaken gedaan in de Premier League. Thomas Partey opende de score met zijn eerste goal voor the Gunners, waarna Pierre-Emerick Aubameyang de marge verdubbelde. Vlak na rust deed ook Emile Smith Rowe een duit in het zakje, waarna Jacob Ramsey nog iets terug deed voor de bezoekers. Anwar El Ghazi begon op de bank bij Villa en kwam tien minuten voor tijd binnen de lijnen voor Danny Ings. Arsenal klimt door de zege naar de negende plek, Villa staat dertiende.

Bukayo Saka kon wel door de grond zakken in de vierde minuut. Binnen zes meter van het doel van Aston Villa-sluitpost Emiliano Martínez kreeg de jongeling de bal pardoes voor zijn voeten, maar mikte hij hoog over de lat. De thuisploeg had vervolgens de bal, de bezoekers hielden tegen en slaagden daar lange tijd ook uitstekend in. Het was een standaardsituatie die de ban brak. Smith Rowe legde een corner panklaar op het hoofd van Partey, die achterwaarts inkopte: 1-0. Het betekende de eerste goal voor de Ghanees in dienst van de Londenaren na veertig wedstrijden in alle competities.

Zoooo, de mooiste van de avond komt van Jacob Ramsey! ?? De middenvelder van Aston Villa schiet op heel lekkere wijze de 3-1 tegen Arsenal binnen ?? #ZiggoSport #PremierLeague #ARSAVL pic.twitter.com/xeFCEZTgf0 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 22, 2021

The Villans wisten zich geen raad en keken toe hoe de thuisploeg bleef oprukken richting het doel. Elf pogingen noteerde Arsenal al, toen Alexandre Lacazette in de blessuretijd van de eerste helft gevloerd werd in het zestienmetergebied door Matt Targett. Scheidsrechter Craig Pawson zag het eerst niet, maar na een VAR-check kregen the Gunners alsnog wat ze verdienden. Aubameyang nam plaats achter de bal en schoot op Martínez, die de bal alleen ongelukkig in de voeten van de Gabonees tikte. De spits verzilverde het buitenkansje in tweede instantie alsnog: 2-0.

Villa-coach Smith achtte verandering vervolgens noodzakelijk en haalde Axel Tuanzebe naar de kant ten faveure van Leon Bailey. Het bleek zowaar te helpen: het spelbeeld raakte een stuk meer in evenwicht ten opzichte van het eerste bedrijf. Ollie Watkins en John McGinn stichtten gevaar voor de bezoekers en Albert Sambi Lokonga voor de gastheren, tot Smith Rowe besloot dat het tijd was voor de beslissing. De spelmaker ontving de bal van Aubameyang en schoof het leer via de paal langs Martínez. Villa gaf niet op en vond, met El Ghazi vers in de ploeg, de aansluitingstreffer via Ramsey, maar het bleek te laat om nog aanspraak te maken op een resultaat.