Ansu Fati spreekt zich na contractverlenging uit over Memphis Depay

Donderdag, 21 oktober 2021 om 13:30 • Chris Meijer

Ansu Fati heeft donderdagmiddag officieel zijn handtekening gezet onder zijn nieuwe contract bij Barcelona. De Catalanen maakten een dag eerder al wereldkundig dat achttienjarige vleugelaanvaller tot medio 2027 zou bijtekenen. Tijdens de persconferentie rond zijn contractverlenging spreekt Fati zich uit over zijn beslissing, de interesse van andere clubs én Memphis Depay.

“Memphis en ik begrijpen elkaar heel goed. Vanaf de eerste dag dat hij hier binnenkwam, heeft hij geprobeerd te integreren. Hij spreekt niet zo goed Spaans en ik niet zo goed Engels, maar op het veld begrijpen we elkaar. Ik hoop dat ik nog jaren met Memphis kan spelen”, zo tekenen AS en Mundo Deportivo op uit de mond van Fati. De jonge aanvaller bekent dat er de afgelopen tijd vanuit het buitenland aan hem getrokken werd. “Ik heb altijd tegen Jorge (Mendes, red.) gezegd dat het mijn eerste optie was om bij Barcelona te blijven. Het kan zijn dat er aanbiedingen uit het buitenland zijn binnengekomen, maar het was altijd mijn bedoeling om hier te slagen.”

“Ik wil eerst de club en de president (Joan Laporta, red.) bedanken voor het vertrouwen. Het is altijd mijn droom geweest om hier te slagen en gelukkig krijg ik de kans om dat te doen. Ik zal iedere dag keihard werken, om de club wat terug te geven”, vervolgt Fati. De aanvaller nam afgelopen zomer het rugnummer 10 over van de naar Paris Saint-Germain vertrokken Lionel Messi. “Een andere speler had het rugnummer ook kunnen overnemen, maar ik stond ervoor open. Bij Barcelona moet je overal op voorbereid zijn. Het geeft geen druk, want niemand gaat evenaren wat Messi heeft gedaan. Ik moet mijn eigen pad bewandelen.”

“Ik heb nog steeds veel te verbeteren en ik moet goed luisteren naar alle mensen bij de club die me willen helpen”, benadrukt Fati, die tevens vooruitblikt op de wedstrijd tegen Real Madrid die komende zondag op het programma staat. “Een Clásico geeft altijd motivatie, omdat Real Madrid de grote rivaal is. Je moet altijd voorbereid zijn op grote wedstrijden. Ik ben heel rustig, omdat ik weet dat het team alles zal geven voor de overwinning. In een Clásico bestaat er geen favoriet. Voor de fans is een overwinning enorm belangrijk, we zullen daarom alles geven.”

Joan Laporta heeft een goed gevoel in aanloop naar het treffen met Real Madrid. “We hebben net twee wedstrijden (tegen Valencia en Dynamo Kiev, red.) gewonnen en er komen steeds meer spelers terug. Ansu en Agüero zijn er al weer bij en we spelen voor onze eigen fans. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om de fans aan te moedigen om naar het stadion te komen”, geeft Laporta te kennen. Het Camp Nou was afgelopen week tijdens de wedstrijden tegen Valencia en Dynamo Kiev matig gevuld.

“Ik denk dat de coronapandemie nieuwe gewoontes heeft gecreëerd”, zo verklaart Laporta de magere toeschouwersaantallen in het Camp Nou, dat weer volledig gevuld mag worden. “Als de autoriteiten laten weten dat de pandemie voorbij is, zullen er meer mensen naar het stadion komen. Het toerisme moet ook weer herstellen. Hoe meer mensen er in het stadion zitten, hoe meer we ons kunnen veroorloven. Het was heel mooi om te zien hoe vol het stadion zat voor de coronapandemie.”