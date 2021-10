Chelsea ziet Lukaku én Werner uitvallen op verder zorgeloze avond

Woensdag, 20 oktober 2021 om 22:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:56

Chelsea heeft dubbele gevoelens overgehouden aan het Champions League-duel met Malmö FF dinsdagavond. De ploeg van Thomas Tuchel was in eigen huis weliswaar met 4-0 te sterk, maar zag zowel Romelu Lukaku als Timo Werner uitvallen met uiteenlopende blessures. Jorginho werd de grote man aan Londense zijde en benutte twee strafschoppen. Het andere groepsduel tussen Zenit Sint-Petersburg en Juventus was het aanzien amper waard en eindigde door een late treffer van Dejan Kulusevski in 0-1.

Chelsea - Malmö FF 4-0

Bij Chelsea werd andermaal duidelijk dat er voor Hakim Ziyech dit seizoen weinig eer te behalen valt. De voormalig Ajacied bleef ondanks het uitvallen van bovengenoemd tweetal de volledige wedstrijd op de bank. De thuisploeg schoot uit de startblokken en stond binnen tien minuten op voorsprong. Na gemiste kansen van Werner en Lukaku was Andreas Christensen wel trefzeker. De verdediger volleerde knap raak op aangeven van Thiago Silva: 1-0. Het betekende zijn eerste treffer namens Chelsea in 137 officiële wedstrijden. Na een kwartier spelen werd de score verdubbeld door Jorginho, die mocht aanleggen vanaf elf meter na een overtreding van Lasse Nielsen op Lukaku.

Laatstgenoemde kon het duel niet voortzetten en werd halverwege de eerste helft vervangen door Kai Havertz, die op slag van rust in het zijnet schoot. Jon Dahl Tomasson bracht vervolgens een andere doelman binnen de lijnen bij aanvang van de tweede helft, maar zag aan het spelbeeld niets veranderen. Chelsea bleef domineren en tilde de marge na een fraaie chip van Havertz naar 3-0. Toen de bal amper tien minuten later voor de tweede keer op de stip ging na een onhandige duw in de rug bij Antonio Rüdiger, leek ook Chelsea een versnelling terug te schakelen. Jorginho benutte het buitenkansje en maakte zijn tweede van de avond.

Zenit Sint-Petersburg - Juventus 0-1

Voorafgaand aan het duel tussen Zenit Sint-Petersburg en Juventus werd Dick Advocaat uitgebreid in het zonnetje gezet door de Russische club. De oefenmeester geldt als de meest succesvolle trainer in de geschiedenis van de club en werd na zijn vertrek uit Rusland benoemd tot ereburger. Vanaf de tribune zag Advocaat vervolgens een tamelijk saaie wedstrijd. In de eerste helft kregen beide ploegen een mogelijkheid om de score te openen, maar slaagden daar beide niet in. Een van richting veranderd schot van Claudinho kon ternauwernood worden gered door Wojciech Szczesny, waarna Federico Chiesa de bal naast krulde.

In het tweede bedrijf waren de beste kansen voor de bezoekers. Een prachtige steekpass van Álvaro Morata kon echter net niet genoeg worden gelift door Weston McKennie. Ook Morata zelf was onnauwkeurig in de afronding en schoot hoog over. Op het moment dat het duel leek af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel, trok Juventus alsnog aan het langste eind. Invaller Kulusevski verlengde een voorzet van Mattia De Sciglio met het hoofd en zag zijn inzet via de binnenkant van de paal binnengaan: 0-1. Juventus gaat door de zege aan de leiding in Groep H met negen punten uit drie duels.