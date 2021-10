Koeman acht ‘superieur’ Barcelona in staat el Clásico te winnen

Woensdag, 20 oktober 2021 om 22:20 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:23

Ronald Koeman is ondanks de magere overwinning van Barcelona tegen Dynamo Kiev (1-0) tevreden over het vertoonde spel van zijn ploeg. De trainer vond zijn elftal 'superieur' en verwijt zijn spelers vooral het niet afmaken van de grote kansen. "Ik ben blij met het spel, maar niet met onze effectiviteit", aldus Koeman na afloop.

"Als we zo superieur zijn en zoveel kansen creëren, moeten we scoren", zegt Koeman, die dat de verantwoordelijkheid vindt van zijn aanvallers. De coach gaf een basisplaats aan Luuk de Jong, die in de eerste helft een grote kopkans miste. In de rust werd de spits gewisseld voor Ansu Fati, die eveneens weinig potten kon breken. "De aanvallers zijn verantwoordelijk voor het beslissen van de wedstrijd, ze hebben de kansen ervoor gehad. Het had 3 of 4-0 moet zijn."

Koeman weet dat de supporters van Barcelona niet geheel tevreden zullen zijn. "Ik begrijp dat de fans met een vervelend gevoel weggaan, want zo denk ik ook. Je moet het afmaken. Je moet effectiever zijn. Ik denk dat we na rust drie grote kansen hebben gecreëerd. Gelukkig waren we verdedigend perfect." Barcelona gaf inderdaad geen enkele fatsoenlijke kans weg aan de Oekraïners.

Fati viel in de ogen van Koeman ongelukkig in. De aanvaller probeerde van dichtbij met een staande omhaal te scoren, waar hij wellicht beter een ploeggenoot had kunnen aanspelen. "De acties van Ansu laten zien dat hij nog ritme mist", aldus Koeman over de vleugelspits, die bijna een jaar uitgeschakeld was. "Je moet er rekening mee houden dat hij tijd nodig heeft. Hij moet bovendien nog negentien jaar worden. We kunnen hem nog niet vragen om het gat op te vullen dat Lionel Messi heeft achtergelaten." Zondag speelt Barcelona thuis tegen Real Madrid. "We kunnen el Clásico winnen, ja. Waarom niet?", besluit Koeman.