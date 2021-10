Valentijn Driessen is definitief overstag: lofzang voor Erik ten Hag

Woensdag, 20 oktober 2021 om 00:00 • Dominic Mostert

Valentijn Driessen is overstag: Erik ten Hag heeft volgens de chef voetbal van De Telegraaf bewezen 'een echte Ajax-trainer' te zijn. De oefenmeester maakte volgens Driessen de juiste keuze door Steven Berghuis als aanvallende middenvelder de voorkeur te geven boven Davy Klaassen. Daarmee legde Ten Hag 'een test van bekwaamheid' af, schrijft Driessen in een column op de website van zijn krant.

De trainer verkoos 'een ex-Feyenoorder boven een ras-Ajacied'. "Het leverde een voetbalshow zonder weerga op en de ultieme beloning (4-0) tegen de nummer twee van Duitsland met 200 miljoen euro meer omzet dan de Nederlandse kampioen", schrijft Driessen, die in het verleden meermaals kritisch was over het functioneren van Ten Hag. "De trainer-coach koos voor de vlucht naar voren, voor dominantie, het spel aan de bal en dus voor de creativiteit van Berghuis boven het loopvermogen en het omschakelen van Klaassen."

Ajax gaat met negen punten uit drie wedstrijden aan de leiding in de Champions League. De Amsterdammers hebben bovendien een doelsaldo van 11-1. Hoewel de goede start volgens Driessen niet alles zegt over 'de te verwachten prestaties en vorm in het voorjaar van 2022', is de Europese campagne tot dusver 'een grote reclametour voor Ajax'. "Omdat Ten Hag het aandurft om tegen een opponent als Borussia Dortmund de Ajax-filosofie ten volle uit te dragen met zijn team. Te laten zien dat je ook op het hoogste niveau dominant, attractief, volgens de Hollandse school kan spelen met pure vleugelaanvallers, een offensieve, creatieve middenvelder, met een verdediging tegen de middenlijn en zelfopgeleide Ajacieden. Zoals een echte Ajax-trainer past."

Ten Hag zelf noemt de wedstrijd in de persconferentie 'een van de beste' van Ajax onder zijn leiding. "Het is altijd moeilijk om te vergelijken, maar ik herinner me een wedstrijdje in Madrid, dat was ook wel aardig", doelt hij met gevoel voor understatement op de 1-4 overwinning die Ajax in het seizoen 2018/19 boekte op bezoek bij Real Madrid. "We speelden vandaag gewoon geweldig. Dat is mooi en zal ons vertrouwen geven. Dat moeten we ook vooral meenemen."