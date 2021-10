Feyenoord krijgt wéér boete van UEFA na wangedrag van fans

Dinsdag, 19 oktober 2021 om 12:33 • Jeroen van Poppel

Feyenoord is voor de vierde keer dit seizoen beboet door de UEFA, zo maakt de Eredivisionist bekend via de officiële kanalen. Het zogenaamde orgaan voor Control, Ethics and Disciplinary van de UEFA bestraft de Rotterdammers met een geldboete van 54.875 euro vanwege ongeregeldheden in De Kuip tijdens de Conference League-wedstrijd tegen Slavia Praag (2-1 zege).

De boete wordt opgelegd vanwege het gooien van voorwerpen, afsteken van vuurwerk en het blokkeren van de trappen bij de wedstrijd van 30 september. Omdat het al de vierde keer dit seizoen is, is de boete een stuk hoger dan de vorige keren.

De boetes zijn dit seizoen meer regel dan uitzondering voor Feyenoord. Ook na de thuisduels met FC Drita, FC Luzern en IF Elfsborg in de voorrondes van de Conference League werd de club bestraft vanwege soortgelijke misdragingen door zijn supporters. In totaal staat de boetepost voor Feyenoord dit seizoen al op 124.125 euro.