Lucas Hernández moet zich melden voor gevangenisstraf in Spanje

Woensdag, 13 oktober 2021 om 15:24 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:32

Een rechtbank in Madrid heeft Lucas Hernández gesommeerd zich in Spanje te melden om een gevangenisstraf uit te zitten, meldt AS woensdagmiddag. De 25-jarige verdediger van Bayern München, die zondag nog de Nations League won met Frankrijk, zou een contactverbod hebben genegeerd. Hij wordt op 19 oktober verwacht in de rechtbank en moet vervolgens binnen tien dagen de gevangenis in. Bayern heeft nog niet gereageerd op de kwestie.

Hernández mag zelf kiezen in welke gevangenis hij de straf wil uitzitten, zo meldt de krant. Het strafdossier van de 29-voudig Frans international loopt sinds 3 februari 2017, toen hij en zijn vrouw Amelia de la Osa Lorente in het openbaar slaags raakten. Ze wisselden klappen uit en hielden allebei verwondingen over aan het incident. De rechter legde ze allebei een taakstraf van 31 dagen op en verbood ze om in de eerstvolgende zes maanden contact met elkaar te leggen. Op dat moment speelde Hernández bij Atlético Madrid.

Een paar maanden later gingen ze echter samen op huwelijksreis naar Miami. Bij terugkeer op luchthaven Adolfo Suárez Madrid-Barajas werden de twee betrapt. Hernández werd tijdelijk vastgehouden, maar uiteindelijk vrijgelaten. Een Spaanse aanklager eiste evenwel een gevangenisstraf van een jaar voor Hernández en daar is de rechter in meegegaan. De advocaat van Hernández wilde dat die straf werd omgezet in een taakstraf, maar kreeg nul op het rekest, omdat Hernández zijn eerste taakstraf van 31 dagen in eerste instantie ook niet had voltooid.

Omdat dat verzoek niet werd toegekend, moet de centrumverdediger zich op 19 oktober melden in Madrid en mag hij een gevangenis selecteren waarin hij de straf kan uitzitten. Er loopt nog wel een beroepszaak van Hernández tegen de celstraf bij een provinciaal gerechtshof, maar zodra de rechter heeft besloten dat er geen alternatieve straf wordt uitgedeeld, zoals in de zaak van Hernández inderdaad is besloten, moet een veroordeelde persoon de gevangenis in. Als hij in hoger beroep gelijk krijgt van de rechter, mag hij de gevangenis verlaten.