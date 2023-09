Tuchel zorgt met uitspraken voor ‘totaal onbegrip’ bij clubleiding Bayern

Donderdag, 7 september 2023

Thomas Tuchel heeft zich niet van zijn beste kant laten zien in Duitsland. De trainer van Bayern München sprak zich voor de wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Borussia Mönchengladbach (1-2 winst) zeer negatief uit over het transferbeleid van zijn club. Volgens Duitse media speelt Tuchel met vuur. Vorig jaar leidden soortgelijke uitspraken tot zijn ontslag bij Chelsea.

Voorafgaand aan de met 1-2 gewonnen wedstrijd tegen Gladbach stond Tuchel de pers te woord. In een interview bij Sky Deutschland gaf hij aan dat hij zich totaal niet kon vinden in het transferbeleid van de club. “De selectie is veel te dun, met name achterin”, verklaarde Tuchel. “We hebben zes verdedigers binnen de selectie, terwijl we met vier achterin spelen.” Onder meer Lucas Hernández (PSG) en Benjamin Pavard (Internazionale) vertrokken deze zomer uit München.

Tuchel had een week lang gezeurd om een nieuwe defensieve kwaliteitsimpuls. Uiteindelijk ketsten deals met Trevoh Chalobah, João Cancelo en Armel Bella-Kotchap, die uiteindelijk voor PSV koos, allemaal af, waardoor Tuchel zijn gewenste versterking niet kreeg. Dat de trainer na het sluiten van de markt doorgaat met zeuren, terwijl er niets meer veranderd kan worden aan de situatie, wordt intern zeer kritisch bekeken. Voor de clubleiding voelt het alsof Tuchel zich alvast beschermt tegen mogelijke sportieve tegenvallers, terwijl hij nog steeds beschikt over een miljoenenselectie.

Het gedrag van Tuchel tijdens de transferperiode werd bij Bayern München al omschreven als ‘grillig’. De Duitser was actief betrokken bij de inkomende transfers en dit leidde tot veel discussies binnen de club. Volgens Sport Bild hebben de meest recente uitspraken tot 'totaal onbegrip' geleid bij de clubbestuurders van Bayern. Vorig jaar, in zijn tijd bij Chelsea, gedroeg Tuchel zich exact hetzelfde. Dit, in combinatie met de slechte resultaten die er werden behaald, leidde destijds tot zijn ontslag.