Hamstringblessure betekent slecht nieuws voor Koeman en Barcelona

Dinsdag, 12 oktober 2021 om 15:01 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:17

Ronald Araújo keert met een hamstringblessure terug bij Barcelona, meldt de Catalaanse club dinsdag via de officiële kanalen. De verdediger verblijft momenteel in Zuid-Amerika voor WK-kwalificatiewedstrijden met Uruguay, maar is daar niet ongeschonden uit de strijd gekomen. Araújo viel zondag geblesseerd uit in de met 3-0 verloren wedstrijd tegen Argentinië en blijkt een hamstringblessure te hebben opgelopen. Om die reden ontbreekt hij donderdag ook bij de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Brazilië.

Araújo begon maandag tegen Argentinië in de basis, maar moest zich een kwartier voor tijd laten vervangen door Álvaro González. Barcelona meldt dinsdag via de officiële kanalen dat het om een hamstringblessure gaat. "De speler keert terug naar Barcelona, waar de medische staf de blessure gaat beoordelen", vult Barcelona aan. De blessure van Araújo is een zware domper voor Koeman, daar hij dit seizoen in alle wedstrijden in LaLiga een beroep deed op de verdediger.

In totaal speelde Araújo dit seizoen negen keer voor Barça, zeven keer in LaLiga en twee keer in de Champions League. In die negen wedstrijden wist hij eenmaal het net te vinden, uit een kopbal in de thuiswedstrijd tegen Granada. Bij Uruguay is hij niet altijd verzekerd van een basisplek en begon hij slechts in twee van de laatste negen interlands aan de aftrap. Uruguay staat in de WK-kwalificatie op de vierde plek achter Brazilië, Argentinië en Colombia met zestien punten uit elf duels.

Het is nog niet bekend hoe lang Araújo precies uit de roulatie ligt, dat moet verder onderzoek uitwijzen. Op 24 oktober staat voor Barcelona de eerstvolgende kraker op het programma. Dan speelt de ploeg van Koeman in eigen huis tegen Real Madrid. Vier dagen eerder moet tegen Dinamo Kiev een einde komen aan de puntendroogte in de Champions League.