‘Gouden generatie’ grijpt weer mis: ‘Wij zijn maar België, met alle respect’

Zondag, 10 oktober 2021 om 19:28 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:39

Kevin De Bruyne kijkt niet vreemd op van het voor België teleurstellende verloop van het finaletoernooi van de Nations League. Na de verloren halve finale tegen Frankrijk (2-3) bleek Italië zondagmiddag met 2-1 te sterk in de troostfinale. De 'gouden generatie' van België, die sinds het WK 2014 tot de wereldtop wordt gerekend, blijft zonder prijs. De Bruyne predikt in gesprek met VTM realisme over de staat van de Rode Duivels.

"Wij zijn maar België, met alle respect", benadrukt de aanvallende middenvelder, die als invaller zijn entree maakte tegen Italië na een klein uur. "We komen met een nieuwe generatie en we hebben veel spelers gemist zoals Romelu Lukaku en Eden Hazard." De Bruyne werd zelf gespaard en begon daarom op de bank, terwijl Michy Batshuayi de geblesseerde Lukaku verving. In het duel met Frankrijk liep Hazard een blessure op, waardoor hij ontbrak in de selectie voor de troostfinale.

"We moeten een beetje realistisch zijn met de ploeg die we hebben", vindt De Bruyne. "Italië en Frankrijk hebben 22 toppers, wij niet. We zijn een klein land en we hebben spelers nodig die komen kijken. We hebben de jongeren echt nodig. Elk land heeft een cyclus en ooit zullen deze spelers het land en de ploeg aanvoeren." Een groot deel van de 'gouden generatie' is inmiddels aardig op leeftijd, maar De Bruyne wil na de verloren troostfinale niet spreken van het einde van een tijdperk.

"Of dit de laatste kans is geweest voor deze generatie? Dat is het al een jaar of zes. We blijven een klein land en onze prestaties tijdens de laatste toernooien zijn een grote stap", benadrukt de smaakmaker van Manchester City. "De vorige generatie kon zich zelfs niet kwalificeren voor toernooien. Maar als je naast een grote prijs grijpt, is het een mislukking. We moeten trots zijn op het werk dat we doen voor ons land en we zullen de jonge spelers blijven helpen." De Bruyne wil in ieder geval niet bij de pakken neerzitten. "Dat is het leven, je kijkt vooruit. Je probeert het volgende keer beter te doen. That’s it."