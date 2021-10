Wedstrijdselectie Oranje verraadt welk tweetal naast Wijnaldum op tribune zit

Vrijdag, 8 oktober 2021 om 16:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:33

De wedstrijdselectie van Oranje heeft uitgewezen dat twee spelers sowieso niet in actie komen tegen Letland. Naast de geschorste Georginio Wijnaldum zitten ook Joël Drommel en Nathan Aké vrijdagavond op de tribune. Dat betekent dat debutanten Noa Lang en Mark Flekken wel bij de selectie zitten. Of zij ook speelminuten maken moet nog blijken. Daar wilde Louis van Gaal tijdens de afsluitende persconferentie niets over kwijt.

Van Wijnaldum was al langer bekend dat hij niet in actie kon komen tegen de Letten. De middenvelder van Paris Saint-Germain kreeg tijdens de laatste interland tegen Turkije (6-1 winst) een gele kaart en is geschorst. De kans is groot dat Guus Til hem vervangt. Daarnaast houdt Van Gaal dus Aké en Drommel buiten de selectie. Voor de doelman van PSV betekent het dat zijn debuut voorlopig wordt uitgesteld. Drommel maakte in november vorig jaar zijn debuut bij de selectie van het Nederlands elftal, maar kwam nog niet in actie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vermoedelijke opstelling Oranje: Louis van Gaal wijzigt twee posities

Bondscoach Louis van Gaal voert waarschijnlijk twee wijzigingen door in zijn elftal voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Letland. Lees artikel

Van Gaal zal qua opstelling en speelwijze niet veel afwijken van zijn keuzes tegen Noorwegen, Montenegro en Turkije. De bondscoach liet donderdag bijvoorbeeld doorschemeren niet met een lange spits te starten en dat betekent dus geen Luuk de Jong of Wout Weghorst in de basis. Hij zal dan ook willen voortborduren op het groeiende vertrouwen in het door de spelers zo gewilde 4-3-3-systeem. “Het zal zo zijn dat wij aanvallen en Letland verdedigt. Of ik moet verrast worden.”