Vermoedelijke opstelling Oranje: Louis van Gaal wijzigt twee posities

Vrijdag, 8 oktober 2021 om 13:56 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 13:55

Het Nederlands elftal speelt vanavond (20.45 uur) in het Daugava Stadium tegen Letland om de koppositie in Groep G van de WK-kwalificatie te behouden. De eerste ontmoeting tussen de twee voetbalnaties eindigde op 27 maart van dit jaar in een 2-0 zege voor Oranje, dat toen nog onder leiding stond van Frank de Boer. Met Louis van Gaal aan het roer is koers gezet richting het WK in Qatar. De vermoedelijke opstelling is min of meer al in te vullen op basis van uitspraken van Van Gaal en de eerdere resultaten in de kwalificatiecyclus.

In feite hoeft Van Gaal vandaag alleen de geschorste Georginio Wijnaldum te vervangen. De reserve-aanvoerder van het Nederlands elftal werd in de 6-1 zege op Turkije na iets meer dan een uur spelen vervangen door Guus Til, die toen ook de eindstand bepaalde. De smaakmaker van Feyenoord is vanwege zijn kwaliteiten als ‘loper’ belangrijk om zo de kwaliteiten van Memphis Depay het beste tot uiting te laten komen. Hoewel zijn naam niet werd genoemd, mag Til ogenschijnlijk rekenen op een basisplaats.

“Het is allemaal niet zo moeilijk. Ik ben eruit. Het is heel belangrijk dat we Memphis ondersteunen, maar ik wil de bondscoach van Letland niet wijzer maken dan hij is”, zo zei Van Gaal daags voor de ontmoeting in Riga. Tegen Turkije verscheen Bergwijn aan het startsignaal, maar de aanvaller van Tottenham Hotspur ontbreekt nu. In de optiek van zowel De Telegraaf als het Algemeen Dagblad zal Cody Gakpo zijn plek innemen. Dat zijn volgens de twee dagbladen de twee wijzigingen ten opzichte van de laatste interland.

Van Gaal zal qua opstelling en speelwijze niet veel afwijken van zijn keuzes tegen Noorwegen, Montenegro en Turkije. De bondscoach liet donderdag bijvoorbeeld doorschemeren niet met een lange spits te starten en dat betekent dus geen Luuk de Jong of Wout Weghorst in de basis. Hij zal dan ook willen voortborduren op het groeiende vertrouwen in het door de spelers zo gewilde 4-3-3-systeem. “Het zal zo zijn dat wij aanvallen en Letland verdedigt. Of ik moet verrast worden.”

Voor Matthijs de Ligt zit er vermoedelijk andermaal niet meer in dan een plek op de bank. Stefan de Vrij en Virgil van Dijk krijgen de voorkeur. “Maar hij herrijst uit de duisternis”, stelde Van Gaal, die benadrukte dat de verdediger van Juventus voorlopig nog wel op het tweede plan komt. “In de vorige interlandperiode heeft Stefan het goed gedaan en was hij in twee van de drie duels voor mij de uitblinker bij Oranje.”

Het Nederlands elftal wordt tegen Letland voor het eerst in bijna twee jaar in een uitwedstrijd weer gesteund door Oranje-fans. Ruim vierhonderd supporters gaan mee naar Riga. In november 2019 waren bij de ontmoeting met Noord-Ierland in de EK-kwalificatie (0-0) voor het laatst uitsupporters welkom bij een interland van Oranje. Vanwege de coronacrisis was dat daarna niet meer mogelijk.

Nederland is met dertien punten koploper in Groep G. Na het duel met Letland zijn er nog drie duels te spelen in de WK-kwalificatiereeks. Alleen de groepswinnaar plaatst zich direct voor het WK. Noorwegen heeft evenveel punten, dertien, terwijl Turkije op elf punten staat. Die twee landen staan vrijdagavond tegenover elkaar op Turkse bodem. Nederland speelt komende week tegen Gibraltar.

Vermoedelijke opstelling Oranje: Bijlow; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind; Til, De Jong, Klaassen; Berghuis, Depay en Gakpo.