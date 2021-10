Antony scoort bij debuut voor nog altijd perfect Brazilië in WK-kwalificatie

Vrijdag, 8 oktober 2021 om 06:52 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:07

Brazilië blijft maar winnen in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiereeks voor het WK van 2022 in Qatar. Het team van bondscoach Tite was donderdagavond lokale tijd met 1-3 te sterk voor Venezuela. Mede dankzij een doelpunt van debutant Antony won de koploper van de CONMEBOL-zone met 1-3 in Caracas, al stond Venezuela tot twintig minuten voor tijd nog met 1-0 voor. Het al 23 interlands op rij ongeslagen Argentinië kwam in Paraguay niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel: 0-0.

Venezuela kwam door een rake kopbal van Erick Ramírez achter Alisson al na elf minuten op voorsprong tegen Brazilië, dat aantrad zonder de geschorste Neymar en de geblesseerde Casemiro. In het restant van de aantrekkelijke eerste helft hadden Gabriel Jesus en Everton Ribeiro uitzicht op de gelijkmaker, maar het ontbrak aan precisie in de afwerking. Na een klein uur spelen dacht Thiago Silva met een kopbal, na een voorzet van de in de rust ingevallen debutant Raphinha, de 1-1 te maken, maar het bleek buitenspel.

Antony scoort meteen bij zijn debuut I Venezuala - Brazilië I Highlights

Brazilië boog de achterstand tegen de nummer laatst van de kwalificatiereeks uiteindelijk in de laatste twintig minuten om. Na een corner van Raphinha kopte Marquinhos de bal achter doelman Joel Graterol. In minuut 77 maakte Gabriel Jesus plaats voor Antony en niet veel later verscheen de 1-2 op het scorebord. Een overtreding van Óscar González op Gabriel Barbosa werd met een strafschop bestraft en de aanvaller verzilverde zelf de elfmetertrap: 1-2. In de laatste minuut luisterde Antony zijn debuut op met een goal: van dichtbij tikte de aanvaller van Ajax een voorzet van wederom Raphinha binnen.

Argentinië kwam voor de eerste keer sinds juni 2019 niet tot scoren in een interland, maar na het doelpuntloze gelijkspel in Asunción is het team van bondscoach Lionel Scaloni nog altijd hard op weg naar het WK. Nicolás Tagliafico kwam in minuut 57 binnen de lijnen; Lisandro Martinez speelde geen minuut. Brazilië, dat komende week in Colombia speelt, heeft na 9 speeldagen de volle buit: 27 punten en een doelsaldo van +19. Argentinië volgt met 19 punten en een doelsaldo van +9. De Copa America-winnaar speelt komende week tegen nummer vier Uruguay, dat donderdag niet verder kwam dan 0-0 tegen Colombia.