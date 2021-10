Timmer: ‘Ik denk dat we de komende tien jaar een keeper voor Oranje hebben’

Donderdag, 7 oktober 2021

Henk Timmer is uiterst gecharmeerd van Justin Bijlow. De oud-doelman van onder meer Feyenoord en AZ zit in de huidige Oranje-international de toekomstige nummer één voor het Nederlands elftal en noemt hem een 'complete keeper'. Ook trekt Timmer in de online videoserie Aan de bal van het Algemeen Dagblad de vergelijking met Marc-André ter Stegen van Barcelona.

De kans is groot dat Bijlow vrijdagavond aan zijn vierde interland begint, als het Nederlands elftal de WK-kwalificatiereeks vervolgt met een uitwedstrijd tegen Letland. Tim Krul, Joël Drommel en debutant Mark Flekken zijn de andere geselecteerde doelmannen. "Je ziet in hem (Bijlow, red.) een complete keeper", aldus Timmer. "Hij kan meevoetballen, durft te komen bij hoge ballen, heeft een goed reactievermogen en is goed in de één tegen één. Dat is voor Feyenoord fantastisch, want ze hebben er nu een die ze tien jaar kunnen laten staan, mocht hij niet weggekocht worden."

Timmer is al langer gecharmeerd van Bijlow, maar werd in het verleden uitgelachen om zijn mening. "Ik heb het er weleens met Patrick Lodwijks over gehad, die heeft hem volgens mij bij de A-selectie gehaald", vervolgt Timmer. "Patrick was toen keeperstrainer. Toen straalde de gretigheid er al vanaf. Je kon zien dat hij het talent had, maar het was nog een ruwe diamant. Die zijn ze nu aan het bijslijpen. Natuurlijk gaat hij straks in periodes komen waarin het minder gaat en hij niet het gevoel heeft dat hij onoverwinnelijk is, maar dat zijn fases. Hij is wel een jongen die daar mee om kan gaan. Ik denk dat we voor de komende tien jaar onze keeper voor Oranje hebben."

Dick Advocaat trok afgelopen seizoen de vergelijking met Manuel Neuer. Henk Timmer gaat voor een andere Duitse doelman. "Ik vergelijk hem met Marc-André ter Stegen. Ik denk dat dat de keepers zijn waar hij dichtbij zit. Of dicht bij kan komen, laat ik het zo zeggen. Met zijn ontwikkeling en stijl kan hij de absolute top halen. Dat heeft niet alleen te maken met je kwaliteit als keeper, maar ook met de kwaliteit in je hoofd. Hoe je met stress omgaat en met tegenslagen omgaat. Dat zit bij hem wel goed."