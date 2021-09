Ten Hag reageert op Van Hooijdonk: ‘Dat is zuiver opportunisme’

Maandag, 27 september 2021 om 16:33

Pierre van Hooijdonk beweerde zondag bij Studio Voetbal dat Ajax in staat is om de finale van de Champions League te bereiken. Erik ten Hag kreeg maandagmiddag op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Besiktas de vraag voorgelegd wat hij van de uitspraak van de analist vond. De trainer van Ajax spreekt van ‘zuiver opportunisme’.

Journalist Willem Vissers confronteert Ten Hag op de persconferentie met de uitspraak van Van Hooijdonk. In Europa behoort Ajax tot een van de weinige topteams die weinig tot geen punten verspeeld heeft in de nationale competitie en na de ruime zege op bezoek bij Sporting Portugal (1-5) zijn de verwachtingen rondom de Amsterdammers ook internationaal toegenomen. “Dat is opportunisme. Tot een week of vier geleden, na de Johan Cruijff Schaal, konden we er niks van. Nu gaan we voor de Champions League-finale? Daar zit nog heel veel tussen”, zo geeft de oefenmeester aan.

Ten Hag is inmiddels wel gewend aan de lofuitingen en kritiek van journalisten. “In Nederland zijn we daar op dit moment heel goed in, het optuigen van meninkjes in allerlei praatprogramma’s en websites. Er moeten wel een beetje realistische analyses komen, dit is zuiver opportunisme”, refereert de trainer aan de uitspraak Van Hooijdonk, zonder de analist bij naam te noemen. Ten Hag ergert zich echter niet aan de analyses over zijn ploeg in programma’s als Studio Voetbal, Rondo en Veronica Inside. “Ik vind het niet vervelend. Ik kan er juist wel met een glimlach naar kijken, zo lang het beide kanten opgaat.”

In het algemeen ziet Ten Hag wel dat Nederlandse clubs succesvoller zijn in Europa. Vijf clubs zijn vertegenwoordigd in de groepsfases van de Europese toernooien. "Er is realisme gekomen", vindt Ten Hag. "We nemen het ook serieuzer. Er was een tijd dat Nederlandse clubs en coaches het niet zo serieus namen. Ook in de voorbereiding niet. We traden naïef de tegenstanders tegemoet, terwijl in Europa geen enkele wedstrijd gemakkelijk is. Het is iedere keer immers maar weer de vraag wat je aantreft. Je kent de tegenstander niet en je moet je daarin verdiepen. In die fase deden we dat niet. Er zijn jonge coaches bijgekomen, trainers die de Europese wetten beter begrijpen. Neem bijvoorbeeld Arne Slot, Pascal Jansen, Thomas Letsch en Roger Schmidt. Dat heeft het realisme goed gedaan."