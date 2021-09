Van Hooijdonk: ‘Ik denk echt dat Ajax in staat is om de CL-finale te halen’

Maandag, 27 september 2021 om 00:12 • Yanick Vos • Laatste update: 00:17

Pierre van Hooijdonk denkt dat Ajax in staat is om dit seizoen de finale van de Champions League te bereiken. Die uitspraak deed de oud-international zondagavond bij Studio Voetbal. De voormalig speler van onder meer Feyenoord en Benfica is onder de indruk van het positiespel van de ploeg van trainer Erik ten Hag en de breedte van de selectie van de Amsterdammers.

“Ik had nooit gedacht dat ik dit zou gaan zeggen, maar ik denk echt dat Ajax met deze selectie in staat is om de Champions League-finale eventueel te halen”, aldus Van Hooijdonk, die benadrukt dat Ajax dan wel ‘een beetje geluk’ moet hebben met de loting en grote Europese topclubs elkaar moeten elimineren. “Deze selectie zou er eigenlijk totaal anders uit hebben gezien. We hebben hier gezeten dat Overmars vijftig miljoen euro moest ophalen. Door corona is dat totaal niet gebeurd.”

Ajax wilde de afgelopen transferperiode vanwege de financiële situatie bij de club diverse spelers verkopen. Nicolás Tagliafico, David Neres en André Onana stonden op de nominatie om te vertrekken, maar bleven in Amsterdam. “Ze hebben op elke positie bijna een driedubbele bezetting”, aldus Van Hooijdonk. “Ik zie Barcelona en Real Madrid in een soort transformatie. Paris Saint-Germain, Manchester City en Bayern München oké, maar alle andere ploegen…”

Dit seizoen maakt Ajax een goede indruk op Van Hooijdonk. “Dat positiespel vind ik een genot om naar te kijken. Het zijn kleine partijtjes zoals ze tegen Eredivisie-tegenstanders spelen”, aldus de oud-spits, die bijval krijgt van Theo Janssen. “In het verleden had je dat tegenstanders van Ajax ook nog best wat kansen creëerden, dat was vorig jaar nog wel eens. Nu is dat helemaal niet meer. Ze zijn zoveel beter geworden. Ze hebben bijna elke bal binnen tien seconden terug. Ze spelen heel lang samen en dat zie je terug.”

Voetbal International-hoofdredacteur Freek Jansen is behoudender in zijn verwachtingen rond Ajax en ook Ibrahim Afellay heeft zijn bedenkingen over de uitspraak van Van Hooijdonk. “Ik denk ook niet dat ze de Champions League kunnen winnen. Ik geloof natuurlijk wel dat ze ver kunnen komen, sowieso wel de kwartfinale”, aldus Afellay. Ajax begon de groepsfase van de Champions League met een 1-5 overwinning op Sporting Portugal. Dinsdagavond staat de tweede groepswedstrijd op het programma tegen Besiktas.