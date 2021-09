Reinold Wiedemeijer geeft mening over VAR-scherm voor publiek in De Kuip

Zondag, 26 september 2021 om 20:00 • Dominic Mostert

Reinold Wiedemeijer, scheidsrechterscoördinator bij de KNVB, vindt het geen probleem dat het VAR-scherm in De Kuip recht voor de supporters staat. Zaterdagavond werd arbiter Joey Kooij door videoscheidsrechter Danny Makkelie naar de kant geroepen om een vermeende duw van Bryan Linssen te bekijken voorafgaand aan de 4-3 van Guus Til tegen NEC (5-3 zege). Kooij boog zich over de beelden en bleef bij zijn besluit om het doelpunt goed te keuren.

Na de wedstrijd zei trainer Rogier Meijer van NEC het 'gek' te vinden dat het scherm 'tussen het publiek' staat. "Het beeldscherm van de VAR staat in het midden van het stadion, tussen de supporters. De Kuip ontplofte al, dus ik had niet het idee dat hij hem niet aan Feyenoord zou geven", zei Meijer tegen ESPN. Wiedemeijer vertelt zondagavond bij Dit was het Weekend dat het scherm al eens is verplaatst in De Kuip. "Het stond bij Feyenoord in het begin tussen de dug-outs. Dan heb je het probleem dat spelers en trainers zich ermee gaan bemoeien. En ook daar zit publiek, want in De Kuip zit het publiek er overal bovenop."

?? Wat een slotfase! Guus Til maakt in de 89e minuut de bevrijdende treffer voor Feyenoord, daarna maakt Cyriel Dessers ook nog de 5-3 voor de Rotterdammers. ??



?? ESPN 2

#?? #feynec pic.twitter.com/ISBI7D9wAR — ESPN NL (@ESPNnl) September 25, 2021

"Dat maakt De Kuip ook zo mooi", vervolgt Wiedemeijer. "Ze hebben het scherm uiteindelijk aan de andere kant gezet. Het publiek staat er toch, maar het scherm staat veilig en er staat een beveiliger voor. Kooij kan gewoon op het scherm kijken. Dat ze gaan meeroepen en blèren, tja, dat doen ze in elk stadion. Daar moeten de scheidsrechters maar tegen kunnen." De scheidsrechterscoördinator kan zich vinden in het besluit van Kooij om de treffer goed te keuren. De vermeende duwfout in een duel tussen Linssen en Cas Odenthal had er volgens Wiedemeijer toe kunnen leiden dat de goal geannuleerd zou worden, maar overduidelijk was de overtreding niet.

"In dit geval was denk ik alles goed geweest. De Kuip kolkte al. Er is niets mis mee als een scheidsrechter op zo’n cruciaal moment naar het scherm wordt geroepen. We hebben scheidsrechters na afloop ook weleens horen zeggen: ‘Had de VAR maar ingegrepen, dit had ik nog eens willen zien'", aldus Wiedemeijer, die het geen probleem vindt als een arbiter naar de kant wordt geroepen in een twijfelachtige situatie. "Momenten die de scheidsrechter mist, willen we toch nog een keer naar voren halen. De scheidsrechter maakt altijd de laatste beslissing, dat zag je gisteren ook. De scheidsrechter kan altijd nog zeggen dat hij bij zijn beslissing blijft."