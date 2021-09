Ten Hag lacht: ‘Ik weet heel veel van hem dat anderen niet weten’

Zaterdag, 25 september 2021 om 21:31 • Jeroen van Poppel

Erik ten Hag kon na afloop van de overtuigende zege van Ajax tegen FC Groningen (3-0) tevreden zijn. De trainer van de Amsterdammers voert voor de camera van ESPN als belangrijkste kritiekpunt de gemiste mogelijkheden aan. "Daar moeten wij zorgvuldiger in zijn, want op hoger niveau ga je niet zoveel kansen krijgen", aldus Ten Hag.

"Ik ben tevreden", zegt de oefenmeester desalniettemin. "Ik heb net ook in de kleedkamer gezegd dat ik van ze heb genoten. Ik vind het heel knap dat wij tegen Groningen, dat heel goed verdedigt, in staat zijn om zoveel kansen te creëren, fantastische goals te maken en helemaal niks weg te geven. Want Groningen heeft volgens mij geen kans gecreëerd." De tegenstander probeerde Ajax van zijn stuk te brengen met verdedigend spel en tijdrekken.

Toch vindt Ten Hag desgevraagd niet dat FC Groningen te vergelijken is met Getafe, dat anderhalf jaar geleden te sterk was voor Ajax in de Europa League. "Getafe is wel van een andere orde", aldus de coach. "Ik hoop niet dat we dat mee gaan maken. Daar is de arbitrage voor, dat moet je uitbannen, want dat heeft niks met fair play te maken. Ik vind het zelfs schandalig hoe Getafe dat deed, maar dat was Groningen niet. Dat ze op het randje spelen: oké. En ze waren af en toe irritant met tijdrekken, maar ik vind dat de arbitrage moet optreden."

Het duurde tot vijf minuten voor rust dat Ajax de score opende. "Nee, ik ging hem niet knijpen, maar ik vind het wel een punt van kritiek. Dus als je die honderd procent kansen creëert, moeten ze ook binnen. Dat moeten we ons aantrekken. Dat is al een tijdje een thema bij ons in de kleedkamer. Ze moeten binnen, anders kun je het heel moeilijk gaan krijgen. We hebben die ervaring in de Champions League, zoals tegen Chelsea, dat je geweldig speelt, maar in de laatste vijf minuten het deksel op de neus krijgt. Als je wil overleven in de Champions League, moet je eerder kansen benutten."

Volgende week speelt Ajax thuis tegen FC Utrecht. Ten Hag kent René Hake, de trainer van de Domstedelingen, erg goed van hun gezamenlijke tijd bij FC Twente en krijgt de vraag wat hij van Hake weet dat anderen niet weten. "Heel veel, maar dat kan ik hier voor de camera niet delen", lacht Ten Hag. "Nee, nee, echt niet. Laat ik het zo zeggen: ieder mens heeft wel wat. Hij gaat ook over mij praten, dat is gevaarlijk, hè. Ik zal niet uit de school klappen", knipoogt hij.