Man City juicht: winst op Chelsea én verlies van Man United

Zaterdag, 25 september 2021 om 15:24 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:39

Manchester City heeft zaterdag uitstekende zaken gedaan. Het team van manager Josep Guardiola was met minimaal verschil voor concurrent Chelsea, dat daarmee de eerste nederlaag van het seizoen in de Premier League leed: 0-1. Dat betekent dat beide teams na zes speeldagen nu dertien punten hebben. Manchester United ging tegelijkertijd eveneens voor de eerste keer deze voetbaljaargang onderuit. Het team van Ole Gunnar Solskjaer moest in de slotfase van het thuisduel met Aston Villa een fatale tegentreffer slikken: 0-1. Vlak na de tegentreffer miste penaltyspecialist Bruno Fernandes nog een strafschop.

Chelsea - Manchester City 0-1

In de eerste helft was het aantal kansen op een hand te tellen, al was Manchester City het meest aan de bal. De beste kans voor het team van Josep Guardiola was enkele minuten voor de pauze. Gabriel Jesus kreeg een heerlijke bal van Phil Foden, die aan een halve meter ten opzichte van Antonio Rüdiger voldoende had en de bal vervolgens naast het doel van Edouard Mendy schoot. Chelsea speelde het merendeel van de eerste helft, al dan niet noodgedwongen, op de eigen helft. Het team van Thomas Tuchel, die Hakim Ziyech negentig minuten op de bank liet zitten, maakte achterin een solide indruk, maar speelde in aanvallend opzicht niets klaar.

De Braziliaan weet de Chelsea muur te passeren van afstand. Jorginho raakt de bal nog even aan waardoor de bal achter Mendy in het netje valt: 0-1

Manchester City kwam nog geen tien minuten na de pauze op 0-1. Een mislukt schot van Joao Cancelo kwam in de voeten van Gabriel Jesus, die zich in het strafschopgebied niet van de bal liet zetten en het leer vervolgens uit de draai en via de voet van Jorginho achter Mendy werkte. Het spel ging vervolgens over en weer: Thiago Silva voorkwam op de doellijn dat Gabriel Jesus ook de 0-2 maakte en een goal van Romelu Lukaku werd wegens buitenspel van invaller Kai Havertz afgekeurd. In de slotfase hing de 0-2 in de lucht: een inzet van Aymeric Laporte ging maar nipt naast en Mendy voorkwam dat Jack Grealish de topper op Stamford Bridge in het slot gooide. Een gelijkspel zat er echter niet in voor de Londenaren.

Manchester United - Aston Villa 0-1

In een onderhoudende eerste helft was het Manchester United dat qua balbezit, aantal schoten en aantal passes de bovenliggende partij was. De beste kansen in de eerste 45 minuten waren echter voor Aston Villa. Een inzet van Matty Cash, van enkele meters afstand, had na zestien minuten spelen een veel beter lot verdiend dan over het doel van David de Gea. Cristiano Ronaldo kwam niet of nauwelijks in het spel voor, mede omdat Ezri Konsa, Tyrone Mings en Kortney Hause ervoor zorgden dat Paul Pogba en Bruno Fernandes de bal niet bij hun teamgenoot kregen. Een domper voor United was het uitvallen van Luke Shaw, die zich na iets meer dan een half uur moest laten vervangen door Diogo Dalot.

Drie minuten voor tijd komt Aston Villa via een hoekschop op voorsprong. Kortney Hause kopt snoeihard binnen: 0-1

Ook na de pauze deden de teams van Ole Gunnar Solskjaer en Dean Smith niet voor elkaar onder. Een vrije trap van Paul Pogba ging na een uur spelen net over en een kleine tien minuten later voorkwam De Gea dat Ollie Watkins een goede individuele actie met de 0-1 bekroonde. Tussendoor moest ook Victor Lindelöf geblesseerd afhaken. Ook de entree van Edinson Cavani in de slotfase kon Manchester United niet aan een doelpunt helpen. Sterker nog, vlak voor tijd viel de 0-1: Hause kopte hard binnen na een hoekschop. De vreugde was van korte duur toen de verdediger aan de andere kant een handsbal maakte. Fernandes schoot de bal in de extra tijd echter over het doel vanaf elf meter. Bij de bezoekers bleven Anwar El Ghazi en Lamare Bogarde op de bank. Dat gold ook voor Donny van de Beek bij United.