Wim Kieft: ‘Iedereen ziet hem toch als vervanger van Messi’

Zaterdag, 25 september 2021 om 10:04 • Laatste update: 10:11

Dat Memphis Depay er afgelopen donderdag ondanks drie kansen niet in slaagde om te scoren namens Barcelona tegen Cádiz, heeft volgens Wim Kieft te maken met de druk die op de schouders van de Oranje-international ligt. De oud-spits merkt in zijn column voor De Telegraaf op dat meer ogen op Depay zijn gericht sinds het vertrek van Lionel Messi.

Depay maakte afgelopen zomer op transfervrije basis de overstap van Olympique Lyon naar Barcelona. Waar hij Frankrijk inruilde voor Spanje, bewandelde Messi de omgekeerde weg voor een contract bij Paris Saint-Germain. Onder trainer Ronald Koeman is Depay zeker van een basisplaats en scoorde hij tot dusver twee keer in vijf competitiewedstrijden. Afgelopen donderdag kon de ex-PSV’er Barcelona niet aan een zege helpen tegen Cádiz. Volgens Kieft is de druk op Depay en zijn ploeggenoten groeiende nu goede resultaten uitblijven.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Als speler kan je je daar nauwelijks voor afsluiten”, aldus Kieft in de krant. “Helemaal omdat Messi er niet meer is om alle klappen op te vangen. Het ging altijd over Messi. Alles wat goed ging, kreeg hij op zijn bordje, maar ook alles wat fout ging bij Barcelona. Elke bal van hem stond in de krant terwijl zijn ploeggenoten relatief anoniem meespeelden. Nu worden de pijlen op anderen gericht en tegelijk ook vergelijkingen getrokken tussen het Barça met Messi en zonder Messi.”

De druk op trainer Ronald Koeman is groot, terwijl de buitenwacht volgens Kieft wijst naar Depay. “Hij weet alle ogen op zich gericht in het post Messi-tijdperk. Iedereen ziet hem toch als vervanger van Messi. Onderschat die druk niet. Dat doet iets met je. Zeker als je niet in je beste vorm steekt en je het verschil niet kan maken. Bij Cádiz donderdagavond had Depay driemaal moeten scoren, maar hij miste drie opgelegde kansen. Dat heeft onder andere met druk te maken. Als Frenkie de Jong vervolgens nog eens een onterechte rode kaart krijgt dan wordt het allemaal een moeilijk verhaal. Zelfs voor FC Barcelona met topspelers als Sergio Busquets, Gerard Piqué en Marc-André ter Stegen.”