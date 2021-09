Vitesse start voortreffelijk met overtuigende zege in Slovenië

Donderdag, 16 september 2021 om 20:34 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:48

Vitesse is donderdagavond uitstekend begonnen aan de groepsfase van de Conference League. De ploeg van Thomas Letsch rekende in Slovenië overtuigend af met NS Mura. Het verschil werd gemaakt door doelpunten van Sondre Trondstad en Danilho Doekhi en had nog veel groter kunnen zijn, als Vitesse beter met de vele kansen was omgesprongen. De Arnhemmers staan bovenaan in de groep, nadat Stade Rennais en Tottenham Hotspur (2-2) de punten deelden.

Tannane kreeg voor het eerst in vier wedstrijden een kans in de basis bij Vitesse, terwijl ook Riechedly Bazoer zijn opwachting vanaf het begin maakte. Rechtsback Eli Dasa ontbrak vanwege de joodse feestdag Jom Kipoer en werd vervangen door Romaric Yapi. De wedstrijd begon met een hoogstandje van Tannane, die met een rabona voorzette op Nikolai Fredriksen. Zijn kopbal ging net over. Daarna volleerde Maximilian Wittek in vrijheid recht op doelman Matko Obradovic. Zelf gaf Vitesse één grote kans weg in de eerste helft: bij een vrije trap zag de defensie Jan Gorenc over het hoofd, die over kopte.

Vitesse had voor het overige duidelijk het initiatief en dat resulteerde na een half uur in het openingsdoelpunt. Het eerste schot van Tronstad kwam via de voet van een tegenstander en de rug van ploeggenoot Matús Bero fortuinlijk opnieuw voor zijn voeten, waarna de Noor de bal met buitenkant links binnen schoot: 0-1. Daarna probeerde Tannane het met een hard afstandsschot, dat door Obradovic weg werd getikt.

Na rust kreeg Vitesse opnieuw grote kansen. Fredriksen kopte eerst recht op Obradovic en wist de bal even later niet op doel te mikken na een goede voorzet van Yapi. Bero zag een kopbal onder de lat uit getikt worden, terwijl Tannane met een schitterend schot van afstand de lat raakte. Uiteindelijk viel de verdiende treffer voor de Arnhemmers uit een hoekschop, binnengekopt door Doekhi: 0-2. Vitesse kreeg veel ruimte om een derde doelpunt te maken, maar sprong daar erg slordig mee om.