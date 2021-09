Reece James deelt videobeelden van ‘low-life’ inbrekers

Donderdag, 16 september 2021 om 17:47 • Dominic Mostert

Reece James is dinsdagavond het slachtoffer geworden van een inbraak. Toen de vleugelverdediger van Chelsea in actie kwam tegen Zenit Sint-Petersburg (1-0) in de Champions League, verschaften vier personen zich toegang tot zijn woning. Ze maakten juwelen en sportieve medailles buit, schrijft James in een bericht op Instagram. Hij publiceert videobeelden van de inbraak, waarop vier daders in witte pakken met verlichting te zien zijn.

Op de beelden is te zien dat de inbraak om 20.25 uur plaatsvond, 35 minuten voor de start van de wedstrijd. "Op de avond van 14 september, toen ik voor mijn club uitkwam in de Champions League, heeft een groep laffe dieven ingebroken in mijn huis", vertelt de 21-jarige rechtsback. Op de beelden is te zien dat de mannen gezamenlijk een zware kluis richting hun auto slepen. "Ze zijn erin geslaagd om een zware kluis, waar persoonlijke bezittingen van mij inzaten, in hun auto te tillen. Ik bewaar mijn juwelen nooit thuis, dus alles wat in de kluis lag waren medailles voor het winnen van de Champions League en de Supercup en de tweede plaats op het EK. Deze medailles heb ik verkregen als speler van Chelsea en Engeland - die eer wordt me nooit meer ontnomen, ongeacht of ik de fysieke medailles in bezit heb."

"Desondanks doe ik een beroep op alle supporters van Chelsea en Engeland om me te helpen bij het identificeren en arresteren van deze low-life individuals, die nooit zullen rusten, omdat het bewijs zich opstapelt", vervolgt James. Hij heeft de politie ingeschakeld. "De politie, mijn adviseurs, Chelsea (en vele anderen) staan achter me. We hebben sterke aanwijzingen over de identiteit van de daders. We komen dichterbij. Gelukkig was er niemand in het huis aanwezig tijdens de inbraak, maar ik wil jullie duidelijk maken dat ik veilig ben en het goed gaat. Ik ben dankbaar dat ik een platform heb om jullie te vertellen over deze tegenslag. Ik hoop dat we deze personen samen kunnen oppakken en dat het recht zegeviert."