Bizarre onthulling: ‘Als vriend wilde ik hem niet naar het VAR-scherm roepen’

Vrijdag, 25 augustus 2023 om 20:09 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:29

Voormalig (video)scheidsrechter Mike Dean heeft met recente uitspraken voor veel ophef gezorgd. De 58-jarige Brit was in augustus 2022 de VAR bij het Premier League-duel tussen Chelsea en Tottenham Hotspur (2-2). Dean geeft een jaar na dato toe dat hij vlak voor het verstrijken van de reguliere speeltijd niet ingreep om zijn ‘vriend’ Anthony Taylor te beschermen. “Het was een belachelijke beslissing”, aldus Dean.

Chelsea en Tottenham Hotspur zorgden destijds voor een heetgebakerde Londense derby De thuisploeg kwam tweemaal op voorsprong via Kalidou Koulibaly en Reece James, maar moest in de 96ste minuut alsnog twee punten inleveren door een rake kopbal van Harry Kane. Pierre-Emile Höjbjerg was verantwoordelijk voor de andere treffer van the Spurs. Aan de late gelijkmaker van Kane ging echter een discutabel moment vooraf.

Tottenham kreeg een corner, die via een kopbal van Eric Dier en een redding van Édouard Mendy leidde tot een nieuwe hoekschop. Die nieuwe hoekschop had eigenlijk niet gegeven mogen worden, daar Cristan Romero in de doelmond opzichtig aan de krullen van Marc Cucurella trok. De Spanjaard ging naar het gras, waarna zowel scheidsrechter Taylor als videoscheidsrechter Dean niet ingreep.

Dean erkent dat hij in het heetst van de strijd een verkeerde keuze maakte door Taylor niet naar het VAR-scherm te roepen. “Ik besloot na het trekken aan Cucurella’s haren door Romero niet in te grijpen, wat vanuit mijn oogpunt natuurlijk belachelijk was”, zegt Dean tegenover William Hill. “Als ik de tijd terug kon draaien, had ik Anthony naar het VAR-scherm gestuurd.”

Dean laat weten meerdere redenen te hebben gehad om Taylor niet naar het VAR-scherm te roepen. “Hij is naast scheidsrechter ook een vriend van me. Er was in de wedstrijd enorm veel gebeurd. Antony had beide managers tijdens de wedstrijd al meerdere keren gewaarschuwd. Het was een verschrikkelijke wedstrijd om te fluiten, zo zwaar van begin tot eind. Ik wilde hem nog meer leed (het missen van de overtreding, red.) besparen.” Op Twitter wordt vol verbazing gereageerd op de recente uitspraken van Dean. ‘Is dit een grap?’ en ‘schandalig!’, valt er onder meer te lezen.