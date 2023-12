Absolute rampmiddag voor Chelsea; Fulham boekt monsterzege op West Ham

Chelsea heeft zondagmiddag een absolute rampmiddag beleefd op bezoek bij laagvlieger Everton. In Liverpool ging de ploeg van Mauricio Pochettino dankzij doelpunten van Abdoulaye Doucouré en Lewis Dobbin met 2-0 onderuit. Daarnaast viel ook sterspeler en aanvoerder Reece James uit met een blessure. Tegelijkertijd haalde Fulham in Londen keihard uit tegen West Ham United: 5-0.

Pochettino had bij Chelsea een basisplaats ingeruimd voor Armando Broja. Het was voor de voormalig Vitessenaar pas de derde keer dit seizoen dat hij aan de aftrap verscheen in de Premier League. Ian Maatsen moest wederom genoegen nemen met een plekje op de reservebank.

Aan de kant van Everton was er een basisplaats voor onder meer ex-PSV'er Jarrad Branthwaite, die dit seizoen zijn definitieve doorbraak beleeft in Liverpool. Arnaut Danjuma kreeg van trainer Sean Dyche geen plekje in de basiself.

De eerste helft resulteerde voor beide ploegen in weinig grote kansen. Chelsea had een licht overwicht, maar de Londenaren konden dat amper omzetten in mogelijkheden.

Het meest memorabele moment van de eerste 45 minuten was het uitvallen van James. De rechtervleugelverdediger liep naar alle waarschijnlijkheid een hamstringblessure op. Hij werd na een klein halfuur vervangen door Levi Colwill.

Aan het spelbeeld veranderde weinig in het tweede bedrijf, maar de stand zou wel wijzigen. Uit een snelle uitbraak wist Dwight McNeil spits Dominic Calvert-Lewin oog in oog met Chelsea-doelman Robert Sánchez te zetten, maar de Spanjaard bracht redding. In de rebound was het via Doucouré alsnog raak: 1-0.

Ook na de openingstreffer bleef Chelsea de sterkere ploeg, maar the Blues kwamen niet meer tot scoren. Everton deed dat wel: een afgeslagen bal uit een hoekschop werd binnengeschoten door Dobbin: 2-0. Door de overwinning neemt Everton afscheid van de degradatiezone, terwijl Chelsea een plekje zakt op de ranglijst en nu bovenaan het rechterrijtje van de Premier League bivakkeert.

Fulham - West Ham United 5-0

Op Craven Cottage kende Fulham geen enkele moeite met West Ham. Al in de eerste helft stond er een 3-0 voorsprong op het scorebord dankzij doelpunten van Raúl Jiménez, Willian en Tosin Adarabioyo. Na rust liepen de Londenaren via Harry Wilson en voormalig PSV'er Vinícius zelfs uit naar 5-0.

