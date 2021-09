Valentijn Driessen: ‘Voor even twijfelt niemand aan Haller als spits van Ajax’

Donderdag, 16 september 2021 om 07:00 • Yanick Vos • Laatste update: 10:25

Valentijn Driessen verwacht na de 1-5 tegen Sporting Portugal dat Ajax zich geen zorgen hoeft te maken over overwintering in de Champions League. Wanneer Sébastien Haller, woensdagavond goed voor vier doelpunten in Lissabon, op deze voet verdergaat, rekent de chef voetbal van De Telegraaf erop dat de groepsfase wordt overleefd. In zijn analyse bespreekt Driessen uitgebreid de prestatie van Haller in het miljardenbal. Hij merkt op dat de Ivoriaans international met zijn kwartet aan doelpunten alle discussies over zijn kwaliteiten de kop in heeft gedrukt.

De afgelopen twee seizoenen lukte het Ajax niet om zich te plaatsen voor de achtste finales van de Champions League. In het seizoen 2019/20 bleek de derde plaats het hoogst haalbare in een poule met Chelsea, Valencia en Lille OSC, terwijl vorig seizoen Liverpool en Atalanta overwinterden ten koste van Ajax. “Maar nu Sporting Portugal in Lissabon op magnifieke wijze is geveegd door Haller & co tellen voor de ploeg van Erik ten Hag geen excuses meer. Met minder dan overwinteren in de Champions League mag Ajax geen genoegen nemen”, schrijft Driessen in zijn analyse.

Wat gebeurt hier ?? De lange bal van Pasveer en Antony zet de brommer aan ?? De Brazilaan legt af richting Haller en die maakt binnen 10 minuten zijn tweede van de avond, 2-0 ??#ZiggoSport #UCL #SCPAJA pic.twitter.com/o7nYNAwf7u — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 15, 2021

Volgens Driessen hoeft niemand zich zorgen te maken over de vraag of het Ajax lukt om de volgende ronde te bereiken. “Tenminste, als Sébastien Haller zo scherp blijft als in Portugal met vier (!) doelpunten bij zijn Champions League-debuut en Antony net zo ongrijpbaar blijft als in Lissabon”, aldus Driessen, die met eerdere uitspraken over Haller woensdagavond viraal ging. In het programma Voetbalpraat zei Driessen eerder dat de spits te veel met zichzelf bezig is, geen kwaliteit heeft en daardoor niet in de Champions League mee zou kunnen. “Met zijn kwartet doelpunten drukte de Ivoriaanse spits direct alle discussies rondom hem de kop in. Hij zou tekortkomen voor het Champions League-niveau. Haller is koel voor het doel, maar niet zo compleet als iedereen graag ziet van een Ajax-spits. Zo iemand zou meer moeten kunnen dan alleen afdrukken", aldus Driessen.

Haller kan niet in de Champions League. pic.twitter.com/RAxzYof32v — ???????????? ?????????????????? ???? (@warmehart) September 15, 2021

Driessen benadrukt dat er regelmatig kritiek was op Haller. Hij wijst naar het duel om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV, toen het Amsterdamse publiek applaudisseerde toen de spits voortijdig werd gewisseld. Driessen merkt verder op dat de basisplaats van Haller in Portugal niet onomstreden was; sommigen opperden om Dusan Tadic in de spits te posteren. “Ten Hag antwoordde dat Tadic voor hem nog steeds een optie is voor de spitspositie. Maar volgens de trainer kon Ajax tegen Sporting niet zonder Haller in de punt van de aanval. Goed gezien van de Tukker, die altijd vertrouwen is blijven houden in Ajax’ recordaankoop.”

Nadat Haller vorig seizoen uitgesloten was van Europees voetbal met Ajax omdat hij per ongeluk niet was ingeschreven, scoorde hij woensdag vier keer bij zijn Europese debuut voor de Amsterdammers. “Driemaal was de Ivoriaanse international attent en stond hij op de juiste plaats om de bal in te tikken tegen Sporting. Bij zijn vierde goal deed hij dit na een prima aanname. Wie zeurt dan nog over z’n gebrek aan snelheid, z’n beperkte meevoetballende kwaliteiten of gebrekkige techniek?”, aldus Driessen over de spits die in Portugal werd uitgeroepen tot Man of the Match.

“Voor even twijfelt niemand aan Haller als spits van Ajax. Of dat nu in de Eredivisie is of in de Champions League. Met vier doelpunten heeft de aanvaller direct het nodige krediet bij elkaar geschoten. Ook bij de achterban. Zolang als het duurt. Met zijn type spel zal Haller moeten blijven scoren. Anders barst de discussie zomaar weer los. Die vier treffers mogen geen incident zijn.” Zaterdagavond komt Ajax opnieuw in actie; in de Eredivisie komt dan SC Cambuur op bezoek. De ploeg van Erik ten Hag treedt over twee weken opnieuw aan in de Champions League. Op dinsdag 28 september staat de thuiswedstrijd tegen Besiktas op het programma.