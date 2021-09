Wesley Sneijder ziet de bui al hangen voor Steven Berghuis

Woensdag, 15 september 2021 om 23:46 • Dominic Mostert

Steven Berghuis is gelukkig met zijn eerste doelpunt voor Ajax. De zomeraanwinst van Ajax, die Davy Klaassen verving als aanvallende middenvelder, maakte woensdagavond de 1-3 tijdens de overwinning van Ajax op Sporting Portugal (1-5). Berghuis beaamt in gesprek met RTL7 dat hij voor 'dit soort avonden' naar Ajax is gekomen. "Het is gewoon genieten om op zo’n podium tegen de kampioen van Portugal te spelen", glundert hij.

"Ik geniet van m’n goal, maar ook van andere dingen: het samenspel met medespelers, Antony die fantastisch speelt, Haller die fantastisch speelt. Dat is genieten", somt Berghuis op. Zelf scoorde hij zes minuten voor de rust. Antony vond vanaf de rechterflank Ryan Gravenberch, die zijn tegenstander in zijn aanname als draaischijf gebruikte en Berghuis bediende. De aanvaller nam de bal slim mee de zestien in en kon zo binnentikken. "Het paste precies. Ryan speelde ‘m strak in. Mijn aanname was fantastisch, denk ik, en daarmee creëer ik mijn eigen kans. Ik keek nog wel even naar de keeper en besloot uiteindelijk de korte hoek te pakken. Het pakte goed uit."

Berghuis maakte zijn eerste doelpunt als speler van Ajax. Had hij die treffer nodig? "Nodig niet per se. Natuurlijk wil je zo snel mogelijk scoren voor je nieuwe club, maar ik denk dat ik ook belangrijk ben geweest met kansen creëren en assists", maakt de van Feyenoord overgekomen aanvaller duidelijk. "Als je uiteindelijk blijft werken om in de positie te komen, kunnen de goals niet uitblijven. Vandaag heb ik ook mijn runs gemaakt om te scoren en dan word je uiteindelijk beloond."

Normaliter speelt Berghuis als rechtsbuiten, maar hij staat opgesteld als aanvallende middenvelder omdat Klaassen liesklachten heeft en alternatieven als Zakaria Labyad en Mohammed Kudus evenmin inzetbaar zijn. De nieuwe positie bevalt 'best wel goed'. "Als je vanaf de rechterkant naar binnen gaat, kom je ook wel een beetje op die positie uit. Je hebt nu wat meer vrijheid links en rechts om te bewegen. En je hebt een extra afspeelmogelijkheid voor je, met de rechtsbuiten (Antony, red.). Dus het kan ook een heel mooie positie zijn."

Het is echter de vraag wie in de voorhoede van Ajax staan als iedereen fit is. Erik ten Hag wijst erop dat ook David Neres, die twintig minuten voor tijd Antony verving, 'geweldig goed' speelde. De concurrentie is zodoende groot. "Dat hebben wij nodig", zegt Ten Hag. "We hebben zo een breed kader. Ze moeten het samen uitvechten. Dan zullen we het zien. We kijken ook naar vorm, of naar tactiek, om goede keuzes te maken." In de studio voorspelt Sneijder dat Klaassen sowieso wel gaat spelen, als hij weer inzetbaar is.

"Antony heeft vanavond laten zien dat hij van vaste waarde is. Dan zul je toch moeten kiezen tussen die drie: Berghuis, Haller en Tadic. Nou ja, Tadic is je aanvoerder. Dus ik denk dat Berghuis toch het kind van de rekening gaat worden", vreest Sneijder. Dirk Kuyt spreekt van een luxepositie voor Ten Hag. "Als trainer wil je dit gewoon. Je kunt alle kanten op. Je speelt zoveel wedstrijden, dus je hoeft niet iedere keer met hetzelfde elftal te spelen. Iedereen moet op de toppen van zijn kunnen spelen voorin." In de studio van Ziggo Sport spreekt Rafael van der Vaart van een zeer moeilijke keuze, maar hij ziet Berghuis 'meer als een rechtsbuiten'. "Daar moet hij zich ook op gaan richten, zeker als Klaassen fit is."