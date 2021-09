AS: Sergi Roberto barst in tranen uit na dramatische avond tegen Bayern

Woensdag, 15 september 2021 om 16:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:20

De afgang in de Champions League tegen Bayern München (0-3) is dinsdagavond voor Sergi Roberto extra hard aangekomen. De middenvelder werd door Ronald Koeman als vleugelverdediger geposteerd, maar kwam totaal niet uit de verf. Het publiek in Camp Nou uitte zijn onvrede aan de hand van fluitconcerten en boegeroep zodra Sergi Roberto in balbezit kwam. De kritieken raakten Sergi Roberto dusdanig, dat hij na afloop van het duel in tranen uitbarstte, weet AS.

Bovengenoemde Spaanse krant schrijft dat er na afloop in de kleedkamer van Barça geen verwijten of gebaren waren naar elkaar, maar dat er een sfeer van berusting heerste die meer dan zorgwekkend was. Barcelona werd tegen Bayern op alle fronten afgetroefd en begon de groepsfase van de Champions League op dramatische wijze. Een van de spelers die het meest geraakt werd was Sergi Roberto. De middenvelder leed veel balverlies, vond weinig steun bij ploeggenoten en werd veelvuldig overlopen door Alphonso Davies en Leroy Sané.

Koeman koos dinsdagavond voor drie centrumverdedigers: Ronald Aruajo, Eric García en Gerard Pique. Sergi Roberto (rechts) en Alba (links) stonden in het 3-5-2-systeem opgesteld als de vleugelverdedigers, met een voorspelbare manier van spelen en veel balverlies tot gevolg. Zozeer zelfs dat het Catalaanse publiek haar geduld begon te verliezen gedurende de tweede helft, schrijft AS. Koeman besloot de ongelukkig spelende Sergi Roberto na een uur spelen onder een fluitconcert naar de kant te halen voor Yusuf Demir.

Dat Sergi Roberto moeite had met de reactie van het publiek bleek in de kleedkamer, waar hij in huilen uitbarstte na afloop. "Persoonlijk doet het me pijn", schoot Gerard Piqué zijn collega te hulp voor de camera van Movistar. "Want ik ken de persoon Sergi Roberto, hij is een geweldig mens en hij houdt meer van deze club dan van wat dan ook. Hij is geen vleugelspeler, hij heeft altijd in de as gespeeld, maar heeft nu een offer gebracht om het team te helpen, dat moeten we niet vergeten. Het raakte me enorm."