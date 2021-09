Hegemonie van Messi en Ronaldo als beste spelers in FIFA 22 doorbroken

Maandag, 13 september 2021 om 19:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:09

EA Sports heeft de spelersratings bekendgemaakt voor FIFA 22. In de nieuwste versie van het populaire voetbalspel zullen Lionel Messi en Cristiano Ronaldo voor het eerst sinds FIFA 10 níét de twee beste spelers zijn. Messi is met een rating van 93 de allerbeste voetballer in de game, terwijl Robert Lewandowski met een beoordeling van 92 volgt op de tweede plek.

Ronaldo krijgt een rating van 91 in FIFA 22 (ten opzichte van 92 vorig jaar) en is daarmee nog wel de derde beste speler in het spel. De aanvaller van Manchester United is dit jaar voorbijgestreefd door Lewandowski, die vorig jaar nog genoegen moest nemen met de derde plek. Ronaldo levert ook twee punten in op zijn sprintsnelheid (van 89 naar 87), terwijl de pace van Messi (85) gelijk blijft.

Op korte afstand van Ronaldo volgen topspelers als Kevin De Bruyne, Kylian Mbappé en Neymar met eveneens een rating van 91. De beste Nederlander is opnieuw Virgil van Dijk, die zijn rating wel ziet zakken van 90 naar 89. De hoogst genoteerde keeper is Jan Oblak, die goed is voor een beoordeling van 91. De goalie van Atlético Madrid houdt daarmee Manuel Neuer en Marc-André ter Stegen kort achter zich: de keepers van respectievelijk Bayern München en Barcelona hebben de rating 90. Vorig jaar was Oblak overigens ook al de beste doelman in FIFA.

De beste spelers in FIFA 22:

1. Lionel Messi - 93

2. Robert Lewandowski - 92

3. Cristiano Ronaldo - 91

4. Kevin De Bruyne - 91

5. Kylian Mbappé - 91

6. Neymar - 91

7. Jan Oblak - 91

8. Harry Kane - 90

9. N’Golo Kanté - 90

10. Manuel Neuer - 90

11. Marc-André ter Stegen - 90

12. Mohamed Salah - 90

13. Gianluigi Donnarumma - 89

14. Karim Benzema - 89

15. Virgil van Dijk - 89

16. Joshua Kimmich - 89

17. Heung-Min Son - 89

18. Alisson Becker - 89

19. Thibaut Courtois - 89

20. Casemiro - 89