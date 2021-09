Hoofdrol Benzema en droomdebuut Camavinga voor Real in Bernabéu

Zondag, 12 september 2021 om 22:51 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:59

Real Madrid heeft zijn rentree in het Santiago Bernabéu zondag opgeluisterd met een overwinning. Liefst 560 dagen na de laatste wedstrijd in de inmiddels compleet gerenoveerde voetbaltempel was het team van trainer Carlo Ancelotti met 5-2 te sterk voor Celta de Vigo, dat echter wel tot tweemaal toe aan de leiding ging. Door de driepunter is Real Madrid na vier speeldagen in LaLiga een van de drie gedeelde koplopers. Ook Valencia en titelverdediger Atlético Madrid staan op tien punten.

Celta had slechts een paar minuten nodig om het Bernabéu meteen stil te krijgen. Nacho Fernández kon een bal van Miguel Gutiérrez niet goed controleren, waarna Santi Mina op aangeven van Iago Aspas voor de verrassende 0-1 kon zorgen. Real Madrid zocht nadrukkelijk naar de gelijkmaker, maar bleef achterin een weifelende indruk maken. Het was uiteindelijk Karim Benzema die de bal na voorbereidend werk van Federico Valverde hard achter doelman Matias Dituro joeg: 1-1.

Juist op het moment dat Real Madrid bezig was aan een goede fase, sloeg Celta voor een tweede keer toe. Na een goede bal van Hugo Mallo vanaf de rechterkant schoot Franco Cervi het leer eerst van achter het standbeen tegen de paal, om vervolgens de rebound alsnog achter Thibaut Courtois te werken: 1-2. Daar had Real Madrid tot aan het rustsignaal, behoudens een wegens buitenspel afgekeurd doelpunt van Benzema, geen antwoord op.

Het was wederom Benzema die Real Madrid terug in de wedstrijd bracht. Na een uitstekende voorzet van Miguel Gutiérrez werkte de Fransman de bal bij de tweede paal onhoudbaar in het doel: 2-2. Luttele minuten later verscheen ook de naam van Vinícius Júnior op het scorebord. De Braziliaan ontving de bal van Benzema, was op snelheid niet te kloppen en werkte de bal achter Dituro in de verste hoek. De Braziliaan vierde zijn doelpunt met de fans op de tribune, waarvoor hij een gele kaart kreeg.

Na 65 minuten spelen mocht Eduardo Camavinga als vervanger van Eden Hazard zijn eerste minuten in het tenue van Real Madrid maken. Het werd een droomdebuut voor de Franse tiener, die zes minuten na zijn entree op de juiste plaats stond om een rebound na een goed schot van Luka Modric alsnog te verzilveren: 4-2. Vlak voor tijd benutte Benzema een strafschop na een overtreding van Denis Suárez op Vinícius Júnior. Real Madrid speelt komende woensdag in de Champions League uit bij Internazionale en vier dagen later wacht een uitduel in en tegen Valencia.