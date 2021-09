Vijf spelers Oranje Onder-19 naar huis na vrouwelijk bezoek op kamer

Dinsdag, 7 september 2021 om 06:33 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 06:47

Ar’jany Martha, Naci Ünüvar, Rio Hillen (allen Ajax), Mimeirhel Benita (Feyenoord) en Xavi Simons (Paris Saint-Germain) zijn weggestuurd bij Oranje Onder-19. Dat is de reden dat het vijftal maandag ook ontbrak in de oefeninterland tegen de leeftijdsgenoten van Italie (0-3 verlies) op Sportpark Nieuw Zuid in Katwijk. Bondscoach Bert Konterman stuurde het vijftal naar huis omdat er vrouwelijk bezoek op een hotelkamer aanwezig was geweest.

Het vrouwelijke gezelschap zou volgens De Telegraaf zijn uitgenodigd door Martha en Benita. Simons, Ünüvar en Hillen zouden tijdens het FIFA21-spelen harde muziek uit de kamer van Martha en Benita hebben gehoord en daarop zijn afgegaan. Het drietal zag wat zich afspeelde op de kamer van het tweetal en keerde vervolgens onmiddellijk terug naar hun kamer. Simons, Ünüvar en Hillen liepen echter de teammanager van Oranje Onder-19 tegen het lijf en die informeerde Konterman over hun ’betrokkenheid’.

Volgens de dinsdageditie van De Telegraaf heerst er binnen de spelersgroep boosheid over het wegsturen van Simons, Ünüvar en Hillen. Solomon Bonnah (RB Leipzig), Youri Regeer (Ajax) en Emanuel Emegha (Sparta Rotterdam) zouden bij Konterman hebben aangegeven dat het wegsturen van het drietal een onterechte beslissing zou zijn, maar de bondscoach van Oranje Onder-19 was onvermurwbaar. Dillon Hoogewerf was al eerder weggestuurd wegens herhaaldelijk te laat komen.

“Het klopt dat KNVB-coach Bert Konterman deze spelers heeft weggestuurd vanwege het overtreden van het coronaprotocol. Martha, Benita, Ünüvar, Hillen en Simons hebben de bubbel van het team doorbroken en zijn daarom teruggestuurd naar hun clubs. Hoogewerf was inderdaad al eerder weggestuurd”, laat een woordvoerder desgevraagd weten. “Om besmetting binnen de nationale teams tegen te gaan worden er protocollen aangehouden om spelers en staf te beschermen. Er wordt een zogenoemde ’voetbalbubbel’ gecreëerd en ook wordt er getest. Zo is de kans op besmettingen binnen een team het kleinst.”

“De KNVB heeft een verantwoordelijkheid naar clubs en spelers om alles zo coronaproof mogelijk te organiseren. Verder doen wij hier geen inhoudelijke uitspraken over”, benadrukt de zegsman. Voor de Onder-19 staat in november de eerste ronde van de EK-kwalificatie op het programma. Daarin neemt de ploeg het in Israël op tegen het gastland, Cyprus en Moldavië. Aangezien de eerste twee landen van de poule zich voor de Eliteronde plaatsen, moet dat op papier geen probleem zijn. Ter voorbereiding speelt de Onder-19 in oktober op een sterk bezet toernooi in Slowakije. Daar staan interlands tegen Duitsland, Portugal en Slowakije op het programma.