De Telegraaf: Cyriel Dessers moet nieuwe spits van Feyenoord worden

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 17:58 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:26

Cyriel Dessers moet de nieuwe spits van Feyenoord worden, zo meldt De Telegraaf dinsdag. De club wil de 26-jarige aanvaller op huurbasis overnemen van KRC Genk. Feyenoord zoekt al langere tijd naar een nieuwe spits en denkt met Dessers, in het verleden actief bij NAC Breda, FC Utrecht en Heracles Almelo, de juiste kandidaat te hebben gevonden. Eerder op de dinsdag werd de aanval van Feyenoord al versterkt met Arsenal-huurling Reiss Nelson.

Dinsdagochtend meldde Het Laatste Nieuws nog dat Dessers verhuurd zal worden aan de Spaanse tweededivisionist Leganés, met een optie tot koop voor vier miljoen euro. Datzelfde bedrag betaalde Genk vorig jaar om Dessers over te nemen van Heracles. Bij Genk heeft de spits weinig uitzicht op speeltijd: hij bleef in de afgelopen twee competitieduels negentig minuten op de bank. Feyenoord Transfermarkt bevestigt de interesse in Dessers en meldt dat Feyenoord aanvankelijk Fenerbahçe-spits Mbwana Samatta wilde vastleggen, maar dat hij op weg lijkt naar Royal Antwerp.

Feyenoord verhuurt spits Róbert Bozeník dit seizoen aan Fortuna Düsseldorf, daar hij niet goed genoeg wordt geacht voor het eerste elftal. Het vertrek van de Slowaak zorgde er evenwel voor dat de spoeling in de voorhoede nog dunner werd. Feyenoord werd in verband gebracht met Bas Dost van Club Brugge, maar uiteindelijk blijkt een andere spits uit de Belgische Pro League voor de doelpunten te moeten gaan zorgen in De Kuip. Het afronden van de komst van Dessers wordt op de laatste uren van de transfermarkt wel een race tegen de klok.

Dessers heeft een contract tot medio 2024 bij Genk. De enkelvoudig international van Nigeria maakte 22 doelpunten in 36 wedstrijden voor NAC Breda in het seizoen 2016/17 op het tweede niveau. Hij verkaste vervolgens naar Utrecht, waarvoor hij 43 wedstrijden speelde en 12 keer scoorde. Nadat hij in het voortijdig beëindigde seizoen 2019/20 in totaal 15 goals maakte voor Heracles, en daarmee gedeeld topscorer van de Eredivisie werd, verdiende Dessers een transfer naar Genk. Voor die club was hij tot dusver goed voor 8 goals en 5 assists in 40 officiële duels.