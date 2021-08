Swingend Ajax laat geen spaan heel van Vitesse en wint met 5-0

Zondag, 29 augustus 2021 om 16:23 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:31

Ajax heeft zondagmiddag een zeer eenvoudige overwinning geboekt in de Eredivisie. De ploeg van trainer Erik ten Hag was in de Johan Cruijff ArenA veel te sterk voor het armetierige Vitesse: 4-0. Antony, die op de rechterflank de voorkeur kreeg boven Steven Berghuis, was met onder meer het openingsdoelpunt de grote uitblinker aan de kant van Ajax. De regerend landskampioen staat na drie duels op zeven punten, twee minder dan koploper PSV.

Het werd al snel duidelijk dat Vitesse niet was opgewassen tegen het oppermachtige Ajax. In de vijfde minuut gaf de mee opgekomen Noussair Mazraoui een fraai hakballetje op Antony, die vervolgend verwoestend raak schoot in de verre hoek: 1-0. Na een kwartier spelen in Amsterdam had Ryan Gravenberch de score al kunnen verdubbelen. De middenvelder ging soepel om doelman Markus Schubert heen, maar zijn inzet werd op tijd geblokt door de Vitesse-defensie. Antony en aanvoerder Dusan Tadic waren kort daarna dicht bij de 2-0, die desondanks uitbleef.

Een bliksemstart voor Antony! ?? De Braziliaan zet Ajax binnen vijf minuten op voorsprong tegen Vitesse: 1-0. #?? #AJAVIT is LIVE te zien op ESPN 2 pic.twitter.com/82SipikCNJ — ESPN NL (@ESPNnl) August 29, 2021

Het was slechts uitstel van executie voor Vitesse, want na ruim een uur spelen verscheen alsnog de 2-0 op het scorebord. Edson Álvarez kopte raak op de doellijn, al leek de Mexicaan dat in buitenspelpositie te doen. Uit een check bij de VAR kwam echter naar voren dat Álvarez de bal kreeg aangespeeld door Riechedly Bazoer, waardoor buitenspel werd opgegeven. Diezelfde Bazoer leek in de 40ste minuut aan een rode kaart te ontsnappen. Hij schopte Antony bij de zijlijn keihard onderuit, maar scheidsrechter Danny Makkelie vond een gele kaart volstaan.

Na rust bleef het spelbeeld in de Johan Cruijff ArenA onveranderd. Ajax domineerde en tilde de stand na een uur spelen naar 4-0. Een schot vanaf de linkerkant van het strafschopgebied van Sébastien Haller werd aangeraakt door Tomas Hajek, waarna de bal achter Schubert in het doel verdween. In de 5-0 van Ajax had Lisandro Martínez een belangrijk aandeel. De mee opgekomen verdediger won een kopduel, waarna de bal bij Davy Klaassen terechtkwam. De alerte middenvelder tikte de bal vervolgens in de korte hoek langs Schubert.

Ten Hag besloot vervolgens om enkele wissels toe te passen. De moegestreden Daley Blind en Mazraoui werden na 68 minuten afgelost door Nicolás Tagliafico en Devyne Rensch. Haller, die ondanks de doelpuntenregen niet tot scoren kwam, had ruim een kwartier voor tijd de kans om alsnog op het scorebord te verschijnen. De aanvalsleider wist een afgemeten voorzet echter niet tot doelpunt te verwerken. Kort daarop nam Berghuis nog het stokje over van de uitblinkende Antony, terwijl Klaassen plaatsmaakte voor David Neres en Álvarez voor Perr Schuurs. Treffers vielen niet meer in de slotfase, zelfs niet toen Haller in kansrijke positie verscheen. Zijn inzet echter verdween via de lat over het doel.