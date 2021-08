AZ doet eerste bod op Joey Veerman; interesse lekt uit op saillant moment

Zondag, 29 augustus 2021 om 10:10 • Dominic Mostert • Laatste update: 12:42

AZ is in de markt voor Joey Veerman, zo meldt Voetbal International zondagochtend. Een eerste bod van de Alkmaarders is al afgewezen door sc Heerenveen. De timing van het uitlekken van de interesse is frappant, want Heerenveen speelt zondagmiddag vanaf 16.45 uur thuis tegen AZ. Volgens het Algemeen Dagblad is het spel tussen vraag en aanbod echter 'al eerder begonnen'. Het valt te bezien of Veerman zondag in de wedstrijdselectie zit, of dat hij met het oog op een mogelijke transfer vrijaf krijgt..

Technisch manager Ferry de Haan wil desgevraagd niet inhoudelijk reageren. "De situatie is wat ons betreft niet anders dan een paar weken geleden", geeft hij aan. Veerman stond eerder deze zomer in de belangstelling van Feyenoord, Rangers en Hellas Verona, maar de vermeende vraagprijs van tien miljoen euro is veel clubs te gortig. Zo deed Hellas een bod dat door Veerman zelf werd beschreven als 'heel redelijk'. "Maar als ik dan hoor wat Heerenveen vraagt, kan het weleens een heel moeilijk verhaal worden", zei hij in juli tegen Voetbal International.

"Tien tot twaalf miljoen euro, dat vind ik gekkigheid. Na een coronajaar met lege stadions is het geld overal wel zo'n beetje op. Dan vind ik dit eerlijk gezegd echt nergens op slaan", vulde Veerman aan. Toen hij zijn ongenoegen uitte bij de clubleiding, werd hij gewezen op zijn doorlopende contract. Zijn verbintenis loopt medio 2024 af. "Ze zeiden: als het dit jaar niet lukt, gaan we nog een jaar van je genieten en vragen we het volgend seizoen opnieuw. Dat vind ik heel jammer, want ik ben aan iets anders toe."

AZ streek deze zomer 37 miljoen euro op met de verkoop van Myron Boadu (AS Monaco), Calvin Stengs (OGC Nice) en Marco Bizot (Stade Brest). Bovendien staat Teun Koopmeiners op het punt om voor 14 miljoen euro over te stappen naar Atalanta. AZ haalde keeper Peter Vindahl, spits Vangelis Pavlidis, rechtsback Aslak Fonn Witry en centrumverdediger Sam Beukema naar de club. Bovendien werd Bruno Martins Indi na een verhuurperiode definitief overgenomen van Stoke City. De totale uitgaven vallen tot dusver in het niet bij de inkomsten.