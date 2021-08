Arsenal gaat af bij Manchester City: nul punten na drie duels en -9

Zaterdag, 28 augustus 2021 om 15:21 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:27

Manchester City heeft de sportieve misère bij Arsenal vergroot. Het team van manager Josep Guardiola was zaterdag veel te sterk voor Arsenal, dat na twaalf minuten al tegen een 2-0 achterstand aankeek en tien minuten voor rust met tien man verder moest: 5-0. De ploeg van Mikel Arteta staat zodoende na drie nederlagen in de eerste drie duels nog altijd op nul punten en wacht zelfs nog op het eerste competitiedoelpunt: -9. De Londenaren spelen de eerstvolgende wedstrijd na de interlandperiode thuis tegen Norwich City.

De regerend landskampioen zette in de openingsminuten meteen de toon en het zwakke verdedigen van Arsenal deed de rest. Na voorbereidend werk van Bernardo Silva en Gabriel Jesus aan de rechterkant was Ilkay Gündogan sterker in de lucht dan Calum Chambers en kopte hij de bal van dichtbij achter Bernd Leno. Vier minuten later was het opnieuw raak toen Cedric Soares een pass van Bernardo Silva op ongelukkige wijze voor de voeten van Ferran Torres liet belanden en de Spanjaard van dichtbij scoorde: 2-0.

Alleen dankzij een fout van Ederson was Arsenal dicht bij een aansluitingstreffer. Emile Smith Rowe kwam iets dichter bij de bal dan de doelman verwacht had toen hij een terugspeelbal wilde wegtrappen, waarna het leer voorlangs het doel ging. Een rode kaart voor Granit Xhaka maakte een definitief einde aan de illusies van de Londenaren. In een duel met Joao Cancelo om de bal zette hij een tackle met twee benen in. Tot zijn eigen ongeloof mocht hij van arbiter Dean Atkinson meteen inrukken.

Gabriel Jesus nam vlak voor rust de 3-0 voor zijn rekening. Na een heerlijke actie van Jack Grealish aan de linkerkant van het strafschopgebied werkte de Braziliaan de bal achter Leno. Met Mohamed Elneny in de plaats van Bukayo Saka probeerde Arteta de schade voor Arsenal na rust enigszins beperkt te houden, maar na 53 minuten spelen verscheen ook de 4-0 op het scorebord in het Etihad Stadium. De ploeg van Guardiola combineerden erop los rondom het strafschopgebied en het was Rodri die de bal vanaf een meter of achttien uiterst keurig laag in de rechterhoek schoot.

En dat is 4 ?? Manchester City gaat na rust gewoon verder met scoren tegen Arsenal! Rodri tekent voor de vierde treffer voor The Citizens.#ZiggoSport #PremierLeague #MCIARS pic.twitter.com/hL8rZNY4tV — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 28, 2021

Met name Raheem Sterling had de 5-0 op zijn schoen, maar liefst drie kansen waren niet aan de aanvaller besteed. Zes minuten voor het einde maakte Manchester City er toch nog 5-0 van: na een heerlijke voorzet van Riyad Mahrez vanaf rechts kopte Torres zijn tweede treffer van de middag binnen. Manchester City, dat zes punten uit drie duels heeft, is het derde team ooit in de Premier League dat (minimaal) tien doelpunten maakt in de eerste twee thuisduels van een seizoen, na Arsenal (tien, 2010/11) en Manchester United (elf, 2011/12). Na de interlandperiode wacht een uitduel met Leicester City.