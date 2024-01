Blijft FC Barcelona in het spoor van Real Madrid met eerste zege in 2024?

FC Barcelona trapt het nieuwe jaar af met een uitwedstrijd tegen Las Palmas. De Catalanen moeten eigenlijk winnen om in het spoor te blijven van koploper Real Madrid, dat een voorsprong heeft van zeven punten. De eerste wedstrijd van Barcelona in 2024 begint donderdagavond om 21:30 uur Nederlandse tijd.

Barcelona sloot 2023 af met een moeizame 3-2 overwinning op Almería. Sergi Roberto tekende in de 83ste minuut voor de winnende treffer van het elftal van trainer Xavi. Las Palmas daarentegen verloor in extremis van Athletic Club. Invaller Unai Gómez brak de harten van de aanstaande opponent van Barcelona met een goal in de 94ste minuut: 1-0.

Zie jij FC Barcelona winnen van Las Palmas? Win vijftig keer je inzet bij winst van de Catalanen. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 49 euro winst kan pakken!

Wint Barcelona van Las Palmas? Profiteer van de UniBoost!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

Las Palmas - Barcelona Winst Las Palmas Gelijkspel Winst Barcelona Stem Las Palmas - Barcelona Winst Las Palmas 28% Gelijkspel 21% Winst Barcelona 51% Totaal aantal stemmen: 43 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties