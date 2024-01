Frenkie de Jong schaart zich in illuster rijtje op moeizame bekeravond Barcelona

FC Barcelona heeft donderdagavond met pijn en moeite de volgende ronde van de Copa del Rey bereikt. De ploeg van Xavi kwam op bezoek bij derdedivisionist Unionistas op een 1-0 achterstand, maar boog dit in de tweede helft om: 1-3. Frenkie de Jong speelde zijn 200ste wedstrijd in het shirt van de Catalanen.

Barcelona wist op voorhand wat het te doen stond tegen Unionistas. De club uit Salamanca is actief op het derde niveau in Spanje en staat dertiende in de competitie. Ter vergelijking: Barcelona B bezet in diezelfde competitie de zevende plek.

Xavi weigerde met een compleet B-elftal aan te treden en had onder meer basisplaatsen ingeruimd voor Sergi Roberto, Andreas Christensen, Alejandro Baldé en De Jong. Zij haalden echter geen van allen hun gebruikelijke niveau. Het chagrijn was dan ook van het gezicht van Xavi af te lezen.

Nadat een goede mogelijkheid van Marc Guiu op aangeven van João Félix onschadelijk kon worden gemaakt halverwege de eerste helft, greep de thuisploeg na een half uur spelen brutaal de leiding. Op aangeven van Juan Serrano schoot Alvaro Gomez snoeihard raak uit een volley: 1-0.

Even leek Jorge Rastrojo Unionistas vlak voor rust een marge van twee te bezorgen, maar zijn schot in de korte hoek kon worden gepakt door Iñaki Peña. Een minuut later lag hij er aan de andere kant wel in. Uitgerekend uit een corner van de thuisploeg genoot Ferran Torres een vrije doortocht richting het vijandelijke doel: 1-1.

Ook in de tweede helft wist Barcelona geen moment indruk te maken, waarop Xavi ingreep na een uur spelen. De Spanjaard bracht Robert Lewandowski en Ilkay Gündogan binnen de lijnen en zag zijn ploeg het duel vervolgens naar zich toe trekken.

???? ?????? ?????? ?????? ???????? ????????... ?? Binnen een paar minuten scoort Barcelona twee keer en staan ze met 1-3 voor ??#ZiggoSport #CopadelRey #UnionistasBarça pic.twitter.com/rvB2VWlAeF — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 18, 2024

Twintig minuten voor tijd was het Jules Koundé die uit het niets besloot om uit te halen van een meter of 25. Het resultaat mocht er wezen: de bal belandde prachtig in de rechterbenedenhoek: 1-2. Vier minuten later ging het duel definitief in het slot, toen Baldé na een individuele actie snoeihard raak schoot via de onderkant van de lat.

Mijlpaal Frenkie

Voor De Jong was het zijn 200ste officiële wedstrijd in het shirt van Barcelona. Hij schaarde zich daarmee in een illuster rijtje achter landgenoten Phillip Cocu (292 wedstrijden), Ronald Koeman (264), Patrick Kluivert (257), Michael Reiziger (255) en Frank de Boer (214).

