Jude Bellingham bezorgt Real Madrid zege op gedesillusioneerd Barcelona

Jude Bellingham heeft Real Madrid eigenhandig de zege in el Clásico bezorgd. FC Barcelona was in grote delen van de wedstrijd de bovenliggende partij en kwam al vroeg op voorsprong via Ilkay Gündogan. Na rust liet Real zich iets meer zien, al kwam de gelijkmakende kanonskogel van Jude Bellingham vrij onverwachts. In blessuretijd sloeg hij weer toe door van dichtbij binnen te tikken: 1-2. Dankzij de zege bedraagt de voorsprong van Real op Barcelona vier punten (28 om 24). Real staat met Girona bovenaan in LaLiga.

Barcelona begon met Marc-André Ter Stegen op doel. De verdediging bestond uit Ronald Araújo, Andreas Christensen, Iñigo Martínez en Alejandro Balde. Het middenveld werd gevormd door Gavi, Gündogan en Fermín López. Spits Ferran Torres werd geflankeerd door João Cancelo (rechts) en João Félix (links). De geblesseerde Frenkie de Jong moest nog altijd toekijken; Robert Lewandowski begon op de bank.

Kepa Arrizabalaga was de doelman van Real. Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, David Alaba en Ferland Mendy stonden voor hem. Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde en Toni Kroos vormden de middelste linie, waarop Bellingham als nummer 10 fungeerde. Rodrygo en Vinícius Júnior waren de voorste pionnen van trainer Carlo Ancelotti.

Na zes minuten spelen kwam Barcelona op voorsprong. Gündogan ging de combinatie aan met Torres, die leek te mislukken door een aanraking van Tchouaméni. De bal kwam echter precies goed in de loop van de Duitser terecht, die zag dat Alaba's sliding net niets uithaalde. Oog in oog met Kepa bleef Gündogan vervolgens koel: 1-0. Real kwam amper tot fatsoenlijke aanvallen. Zo sneed Vinícius scherp voor, maar was zijn voorzet een prooi voor Ter Stegen.

Na een kwartier kwam Barcelona zeer dicht bij de 2-0. Kroos dacht te lang na en liet zich vlak voor zijn eigen zestien aftroeven door Gavi. De bal kwam perfect voor de voeten van López terecht, die in plaats van de korte hoek de paal vond. Real kwam amper langs de achterste linie van Barcelona. Rüdiger besloot het daarom maar eens van afstand te proberen. De Duitser keek op en had een fraai schot in huis, dat maar rakelings naast het doel van landgenoot Ter Stegen vloog.

Niet veel later was Rüdiger het slachtoffer van een prachtige 'panna' van João Félix. De Portugees stormde richting doel en leek op weg naar een reuzenkans. Carvajal greep echter uitstekend in en voorkwam zo grotere schade. De rechtsback van de Koninklijke kreeg zelf een van de spaarzame Madrileense kansen. Hij werd knap bereikt aan de rechterkant van de zestien en wilde Ter Stegen verrassen, maar trof het zijnet uit een moeilijke hoek.

Real kwam scherp uit de kleedkamer en dat leidde direct tot een kans(je). Valverde stuurde Rodrygo diep, maar hij schoot vanaf de rand van de zestien vrij wild over. Barcelona kreeg al snel een grotere kans. Martínez werd gevonden in de zestien en kopte via de grond tegen de paal. In de rebound had Kepa een antwoord op een poging van Araújo.

Barcelona greep andermaal het initiatief, al kwam het niet echt tot uitgespeelde kansen. Real bleef zodoende in leven en probeerde het via Bellingham, die vrij onzichtbaar was. Zijn schot werd knap gekeerd door Ter Stegen. Ruim twintig minuten voor tijd probeerde de Engelse ster het opnieuw en dit keer had Ter Stegen géén antwoord. Het kiezelharde schot van de aanvallende middenvelder vloog via de vingertoppen van de Barça-goalie in de verre hoek: 1-1.

Lewandowski, die even voor de gelijkmaker inviel voor Torres, probeerde het vanaf randje zestien nadat hij zelf de aanval opzette. Het schot van de Pool vloog een kleine meter over. Gavi overkwam hetzelfde, al ging zijn schot hoger over. De ruimtes werden aan beide kanten groter, maar de defensies van beide ploegen hielden stand. Tot de 92ste minuut. Weer was Bellingham de gevierde man. Een voorzet van Carvajal werd van dichtbij binnengetikt door de Engelsman: 1-2.

